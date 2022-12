谷歌新加坡年度搜索榜出炉 “雷神”在电影榜登顶《女兵外传》入10大

谷歌星期三(12月7日)公布新加坡年度搜索榜。超级英雄大片依旧备受观众喜爱,在10大热门电影榜(Trending Movies)中,超级英雄电影占了5席,Chris Hemsworth(克里斯海姆斯沃斯)主演的《雷神4:爱与雷霆》高居榜首,另4部是漫威的《奇异博士》和《黑豹2》以及DC的《黑亚当》和《蝙蝠侠》。

Tom Cruise(汤姆克鲁斯)主演的《捍卫战士:独行侠》(Top Gun: Maverick)叫好叫座,令“Top Gun”热搜词排名第3。杨紫琼主演的美国科幻电影《天马行空》在各地上映后,口碑不俗,引起人们上网搜索的好奇心,排在第5。被誉为台湾影史最邪门的电影《咒》和梁志强执导的本地电影《女兵外传》也入列,分别排在第8和第10。

梁志强执导的本地电影《女兵外传》排名第10。(mm2提供)

韩国作品在电视榜占据前四名

在热门电视节目榜(Trending TV Shows)的前四名是在串流平台Netflix播放的韩国剧集和节目。韩剧《僵尸校园》排名第1,活尸题材虽然已不新颖,但看来仍有人关注。话题度高的韩国恋爱真人秀《单身即地狱》相当威水,排在夯剧《非常律师禹英禑》和《社内相亲》之前。《单身即地狱》即将在12月13日推出第二季,有望再引起追看潮。

韩国恋爱真人秀《单身即地狱》在热门电视节目榜排名第二。(Netflix提供)

国际人物榜“成双成对”?

有不少艺人登上热门国际人物榜(Trending International Individuals)。好莱坞巨星Johnny Depp(约翰尼德普)和前妻Amber Heard(艾梅柏希尔德)的官司打得沸沸扬扬,双双上榜,艾梅柏希尔德排在第1,约翰尼德普排在第3。另一对话题人物是Will Smith(威尔史密斯)和Chris Rock(克里斯洛克),前者在奥斯卡典礼上给后者的惊天一巴掌,相信是两人进10大的原因。

当红偶像王嘉尔8月在新加坡出席连串活动,逗留了差不多一周,偶像魅力和亲民态度成为美谈,在热门国际人物榜中排名第2。

王嘉尔8月在新加坡出席连串活动。(档案照)

●热门电影榜

1. Thor Love and Thunder 雷神4:爱与雷霆

2. Black Adam 黑亚当

3. Top Gun 捍卫战士

4. Jurassic World 侏罗纪世界

5. Everything Everywhere All at Once 天马行空

6. Doctor Strange 奇异博士

7. Batman 蝙蝠侠

8. Incantation 咒

9. Wakanda Forever黑豹2

10. Ah Girls Go Army女兵外传

●热门电视节目榜

1. All of Us Are Dead 僵尸校园

2. Singles Inferno 单身即地狱

3. Business Proposal 社内相亲

4. Extraordinary Attorney Woo 非常律师禹英禑

5. Manifest 命运航班

6. Moon Knight 月光骑士

7. Stranger Things 怪奇物语

8. Euphoria 亢奋

9. Alchemy of Souls 还魂

10. Inventing Anna 创造安娜

●热门国际人物榜

1. Amber Heard 艾梅柏希尔德

2. Jackson Wang 王嘉尔

3. Johnny Depp 约翰尼德普

4. Will Smith 威尔史密斯

5. Rishi Sunak 苏纳克

6. Putin 普京

7. Chris Rock 克里斯洛克

8. Nancy Pelosi 佩洛西

9. Andrew Tate 安德鲁泰特

10. Adam Levine 亚当李维