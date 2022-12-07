媲美S汪“烧床” 戴妃30年前分居“整张床丢弃”

汪小菲与前妻大S连日发生争执，他当初购买的顶级床褥更成了最初的“焦点”。大S应前夫要求，把床褥对方于23日归还并送至旗下酒店，没想到汪小菲竟派人将其割毁作废。

有媒体重提，已故英国戴安娜王妃（Princess Diana）当年在与英王查尔斯三世（King Charles III）分居后，马上就把两人共眠11年的桃花心木双人床丢弃，并下令把所有与前夫有关的物品全部烧毁，做法比大S还猛。

根据报道，撰写戴安娜传记的作者安德鲁莫顿（Andrew Morton）曾在书中写道，戴安娜在1992年与查尔斯分居时，她所做的第一件事情，就是将二人过去一起居住的肯辛顿宫（Kensington Palace）进行重新粉刷、装修。之后换上全新的门锁，接着把私人电话号码换掉，还有，连11年来共眠的桃花心双人床都丢了。

戴安娜也特别吩咐下人，把位于英格兰南部的查尔斯宅邸当中，所有与查尔斯有关的物品、礼物烧毁，象征她正式展开属于自己的单身新生活。

根据英媒报道，戴安娜生前的美发师曾透露，戴安娜在与查尔斯分居后，为了想要展现独立、坚强的一面，而选择大改自己的造型，其中一个改变就是剪短头发。

除了发型外，过去总是在正式场合穿着保守洋装的戴安娜，后来每每现身几乎都是穿着更显专业的裤装；最喜欢背在身上的肩背包，也换成较为阳刚的公事包或手拿包，彻底展现改头换面、重新出发的决心。

龙语申在《一家团圆》中演出“床垫之乱”。（视频截图）

另外，台湾八点档长篇本土剧也经常跟进时事，把相关内容写进剧情里，十分逗趣。这次也不例外，三立电视在最新一集的《一家团圆》就出现了熟悉的“床垫之乱”。剧中林佑星不爽心仪对象许秦秦和龙语申走得很近，狠呛对方外遇：“你要带多少女人回去寻欢作乐是你家的事，但你至少床垫要换啊！你房间那个世界顶级大名床是我妹妹买的，你竟然让别的女人睡那张床！”

龙语申听毕露出鄙视笑容，反呛：“她自从嫁给我后不曾花过一毛钱，连水电费都是，你刚说的世界顶级大名床就是这个，这根本不是世界顶级大名床，只不过是拍卖网站上就有在卖的便宜货。”并要林佑星把宝贝床垫搬回去。林佑星后来气得掏出一把刀，跪在床垫上气愤开割。

这个桥段让观众笑说“三立本土剧从不让人失望，很跟得上时事”“床垫之乱笑死我了”“大S的哏抄好抄满”。