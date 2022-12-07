亚洲影艺创意大奖 林慧玲方展发争男女主角总冠军

本地视后林慧玲上个星期失意第27届亚洲电视大奖，星期四（12月8日）晚上卷土重来问鼎亚洲影艺创意大奖（Asian Academy Creative Awards）“最佳女主角”总冠军！

年度亚洲影艺创意大奖将于星期三（7日）和星期四在新加坡赞美广场礼堂（CHIJMES Hall）举行。这两晚的颁奖典礼盛典，最备受瞩目的是星期四晚上即将颁发的影艺剧集类奖项。其中本地视帝方展发、视后林慧玲及《快跑吧，丽娇》的凯丽（卢传瑾）将分别争夺“最佳男女主角”和“最佳女配角”总冠军。

亚洲影艺创意大奖在9月30日公布了各地区的奖项得主，赢家们将在星期三和星期四晚上，角逐亚洲总冠军荣衔。林慧玲、方展发和凯丽先后摘得新加坡区的最佳男女主角与最佳女配角，他们将于星期四晚上，与其他地区的演员们争夺亚洲总冠军。

第二次角逐 林慧玲劲敌众多

林慧玲凭《我的国土》角逐最佳女主角，对手来自10个地区，最大劲敌是在《梅艳芳》里饰演梅艳芳的王丹妮，初登银幕就挑大梁演活了“梅姐”，戏出街后更获得高度的评价；另一不容忽视的是杨谨华，她在《华灯初上》演技大爆发，尤其剧中飙泪打动观众。

面对王丹妮、杨谨华，外加韩星金惠秀（也译金憓秀），林慧玲的实力也不容忽视，这是她第二次参与亚洲影艺创意大奖角逐最佳女主角总冠军，上次是2020年以《The Bridge》和杨雁雁等争夺视后，结果败给杨雁雁。

本月升任人妻的林慧玲，也刚接下Clover Films与爱奇艺等合作，本地导演唐永健所执导的惊悚电影《陪月》。

方展发是黑马 马国明呼声高

方展发遇上周渝民、马国明、丁海寅和寇世勋等11个地区的男演员。

方展发这次凭《我的国土》入围角逐最佳男主角，碰上了《逆局》的周渝民、《星空下的仁医》马国明、《D.P：逃兵追缉令》丁海寅、《你好，我是谁》寇世勋等。一般预料，马国明得奖呼声高，而方展发是黑马。

最佳女配角方面，凯丽凭《快跑吧，丽娇》对决以《铁拳英雄》入围的港星姚子羚、凭《少年法庭》入围的韩星李姃垠等，姚子羚备受看好，故凯丽要胜出非易事。

此外，李国煌以网剧《都是你啦！》角逐最佳喜剧演员；权怡凤凭《权听你说2》与胡瓜、李思捷等争夺亚洲最佳综艺主持人奖；李铭顺主持的《阿顺有煮意》将角逐亚洲最佳实况节目奖。李铭顺也代表新加坡角逐亚洲最佳实况节目主持人奖。

曾志伟 马国明 姚子羚亮相

新明日报记者获悉曾志伟、马国明与姚子羚将出席星期四晚上的颁奖典礼。香港无线电视也证实了这个消息，并表示除了出席活动之外，三人也将和本地媒体见面。

若想知道有关亚洲影艺创意大奖颁奖典礼的更多资讯，可上网www.asianacademycreativeawards.com查阅。