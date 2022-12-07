前经纪人爆：李昇基咖啡钱自己付 还要半夜陪唱

（综合讯）韩国艺人李昇基因18年来27张专辑近百亿韩元（约1029万新元）音源收入被经纪公司“Hook娱乐”老板权真英独吞，本月1日向公司寄出解约通知书，断开合作18年的孽缘。

前经纪人A也看不下去，星期二（12月6日）向韩媒《Dispatch》透露，李昇基2004年刚入行时，曾半夜被老板叫去卡拉OK陪唱，李昇基组每周可用额度只有15万韩元（约154新元），连喝咖啡都要李昇基自己付钱，A感叹：“不敢相信20年过去了，现在还是这样。”

省吃俭用 餐费仍不够

李昇基2004年出道，当时跟随恩师李仙姬加入“Hook娱乐”。A于2004年在Hook担任经纪人，主要负责带李昇基，虽然他现在不当经纪人了，对于李昇基过去受到的不当对待仍印象深刻。

A透露，李昇基再怎么省吃俭用，餐费还是不够。A解释：“（每星期）二、三、四连续三天从清晨就开始拍摄，（李昇基）总会问我，‘哥，费用还有剩吗？’他偶尔会说，‘我们今天要去吃好吃的吗？’拿出自己的卡，要我用他的卡结账。”A不舍表示：“昇基每次都在小吃店吃饭卷，清晨有行程要跑的话，会问‘哥，我们可以吃个三角饭团吗？’”

喝星巴克被老板酸

李昇基当时虽然是新人，但A透露李昇基唱三首歌的价码是700万至800万韩元（约7203至8232新元），外县市出价可以到900万至1000万韩元（约9261至1万289新元），有时候一天跑两三场活动，吃个饭却要看公司脸色。

A表示：“咖啡几乎是用昇基的钱买，（权老板）会说‘呀！你凭什么去星巴克，喝星巴克啊！’收据也不会受理，所以咖啡总是用昇基的卡结账。”

老板脏话羞辱20年 让李昇基丧气畏惧

A也听了权真英拍桌叫嚣“要弄死李昇基”的音档。他说：“20年前也一样，当时也是口无遮拦骂脏话，现在公司规模不可同日而语，却还是这样（骂）……这个人真的是一点都没变。”

A提到权真英对李昇基更是如此，“总是让他垂头丧气，一开口就是‘昇基呀，所以说你不行’，权老板最常说的话是‘疯了吗’”。李昇基久而久之，变得很畏惧权真英。