来新宣传《财阀家》 宋仲基：有机会重生不做“阀二代”

韩国男神宋仲基（Song Joong-ki）为新作品《财阀家的小儿子》（Reborn Rich）来新加坡宣传，记者会上全程用英语对谈，与场外粉丝近距离互动，大展亲和力。

宋仲基星期三（12月7日）下午在圣淘沙名胜世界举行的记者会上说，自己很喜欢新加坡，可惜碍于疫情几年没来了，庆幸这次可以带着新作品再访狮城。“我早上在这儿打了高尔夫球，昨晚也吃了一直很想念的黑胡椒及辣椒螃蟹，很开心。”

《财阀家》在韩国收视创新高，在海外同样占播放平台Viu的榜首。对此，宋仲基坦言并没有预想过会有如此好的成绩，笑说：“我以为亚洲观众喜欢浪漫爱情喜剧，但这部并不是，我可以反问大家吗，为什么喜欢？”

宋仲基记者会上大展亲和力。（邝启聪摄）

剧中他分饰两角，一个是对财阀忠诚却不得善终的尹炫优，另一个是重生在财阀家的小孙子陈导俊。被问及最困难的部分，他说同时分饰两角难免会混乱，但所幸最后找到方法克服它。他还透露，《财阀家》是他至今为止拍摄期最长的作品。

尽管有诸多挑战，宋仲基还是决定为了两人而决定出演这部剧——演员李圣旻（Lee Sung-min）及编剧金泰姬。“李圣旻是最重要的部分，我真的很想跟他合作，10多年前曾经有一次机会，但最后没成功，这次终于梦想成真，我很荣幸。”至于金编剧，宋仲基回想道：“我们之前合作过，大概11、12年前，哇……我老了！”宋仲基边笑边继续说：“《成均馆绯闻》时我们都是新人，当时合作很愉快，我们也互相信任。”

如果现实中也能拥有重生在财阀家的机会，宋仲基想做些什么？他犹豫许久，回答道：“老实说，我不要。因为演出了这部剧，我看到巨额的钱会导致一个家庭出现许多纷争，我不喜欢这样。金钱对我而言不是排第一，当然人类喜欢追求金钱，但那不是我的最先顺序。所以我不要在财阀家重新出生。我喜欢我现在这样。”

宋仲基与在场外等候已久的粉丝近距离接触。（邝启聪摄）

记者会上宋仲基全程用英语对谈，英语水平相当不俗。但他依旧谦虚地说：“不好意思我的英语不完美（not perfect）”场外粉丝急忙大声用韩文鼓励偶像“没关系！”记者会结束后宋仲基更是亲切走到粉丝围观处近距离与粉丝打招呼，引来现场尖叫声不断。

《财阀家的小儿子》可在Viu观看，每星期五、六、日更新集数。