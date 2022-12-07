许雅钧疑似遭爆“9秒夜店视频” 美女网红：“他”真的爱玩

（北京讯）汪小菲先前不满被前妻大S提告，连发11篇微博文章针对S家，连小S夫妻也被波及。其中提到许雅钧，汪称：“你妹夫在上海养了好几个女的。”小S夫妇都没正面回应。6日深夜，中国女网红“小胡静”晒出疑似许雅钧在酒吧玩乐的9秒视频，写下：“她老公真的好爱玩啊”，又掀起讨论，至今许雅钧仍未回应。

汪小菲先前开炮大小S，称许雅钧在楼下会馆找姑娘，又称对方在上海有好几个女朋友，“我在台北都见过，个个都是你小嫂子……”并称许雅钧爱玩，但小S都不敢吭声。但S妈受访时力挺许雅钧，称双方相处多年，很清楚他的为人。

小S后来分享替二女儿许韶恩庆生视频，后者随后也晒出全家吃生日大餐的照片，可见许雅钧和小S在风波后首度同框。之后更有网民在小S的账号下讽刺说：“在自己的婚姻里低三下四忍气吞声，却在自己亲姐姐的婚姻里上蹿下跳，真有你的。”小S则高EQ回应：“过奖了。”让网民自讨没趣。

小胡静晒出疑似许雅钧在夜店的视频，引来热议。她本身也是话题女王，曾自清不是向佐的外遇对象。

她又分享视频自称和黄晓明吃饭，按赞间接承认知道黄晓明跟网红绯闻女友叶珂的关系，引来叶珂回应：“如果只是他人普通的八卦好奇，我却无法忍受的话，那是我肚量太小。一直以和为贵，但恶意编排造谣，甚至是同为女性却造黄谣，却是我实在无法接受的……起诉的准备起诉了，也请谅解。”​​​​