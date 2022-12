本地知名导演陈哲艺的首部英语片《漂移人生》 (Drift)将于2023年1月19日至29日在美国日舞影展(Sundance Film Festival)全球首映。

日舞影展著名的“首映礼”(Premiere)单元重视引人注目的故事或创新方法的电影。过去30年中所推出一些最具突破性的电影包括奥斯卡得奖片《以你的名字呼唤我》(Call Me by Your Name)与《父亲》(Father)等。这是首次有新加坡导演的电影受邀在这个单元里放映。上次在日舞影展其上单元上放映的本地长片是《大笨象》(Pop Aye)。

日舞影展在美国时间2022年12月7日发布的新闻中宣布《漂移人生》将在该影展首映。影片讲述了利比里亚难民杰奎琳逃到希腊的一个小岛上,与一名导游建立了深厚的联系。影片根据Alexander Maksik (亚历山大马克西克)广受好评的小说《衡量漂移的标记》(A Marker To Measure Drift)改编,陈哲艺与黄文鸿成立的长景路电影工作室制作。

影片2022年5月在希腊拍摄与杀青,预计2023年推出。《漂》阵容强大,女主角是奥斯卡提名女星Cynthia Erivo(辛西娅艾利沃),制片人之一的Peter Spears(彼得斯皮尔斯)曾制作赵婷的奥斯卡得奖片《游牧人生》(Nomadland)。

陈哲艺较早前接受《联合早报》访问时认为,《漂》是一个引人入胜且影响深远的故事,讲述了最糟糕时期人类精神的力量。他说:“在过去几年里,特别是在疫情充满挑战的日子里,制作这部电影是一种情感体验。”