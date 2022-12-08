蔡康永删微博关注账号上热搜 大汪“床战”搬上台湾本土剧

（台北讯）蔡康永删光微博原本关注的千多个账号，12月8日一早登上热搜。中国网民推测他此举是力挺大、小S徐熙媛和徐熙娣，也有人认为他是不想趟浑水。

蔡康永微博拥有3660万个粉丝，原本关注逾千个账号，却无预警删光，如今仅剩系统预设的四个小帮手帐号。此外，他也将微博内容设置为仅半年内可见，由于久未更新动态，目前首页空无一物。不过，他仍持续更新Instagram（IG）、脸书，平时分享“有些话，我一直替你收着”系列小语。

大S、汪小菲互撕（网络用语，指不给对方面子或台阶）之乱延烧多日，蔡康永的IG陆续有中国网民涌入评论大小S和汪小菲，也有人对蔡康永呛声，“直接说啊，你支持谁，别在这里故作高深！我们没兴趣去解读你的每一句话”。因此蔡康永的微博账号取消所有关注，被网民指为挺大S。也有人认为他为了明哲保身才有此动作。

台湾媒体引述中国网民的留言报道，蔡康永在大S于11月21日向法院申请对汪小菲追讨生活费500万台币（约22万新元）及扣押财产的一个星期前所分享的贴文被指暗讽汪小菲。引起网民大做文章的贴文是：“说出‘好好哦’之后，试着别理所当然的接着说‘怎么我都没有’。你没有理由有，所以你没有。多这一句，就从羡慕者、变成了嫉妒者。”

【更新】12月8日下午的消息，蔡康永的经纪人赖盛芳回应台湾媒体询问解释，取消关注微博账号是“几个月前已经进行的事，跟大、小S完全没有关系”。这么做的原因是“曾经关注的账号变动非常多，想再慢慢的整理一下”。经纪人也代蔡康永说：“看过我（蔡康永）书、或听过我节目发言的，会知道我很重视人际之间的界线。大家都是成年人，一定会慢慢找到互利共生的方法的。当事人都很努力，我只有祝福。”

台湾本土剧神还原大汪“床战”

汪小菲与大S之间的“床战”、“赡养费”，以及“水电费”这三大争议，被台湾三立台的本土剧《一家团圆》神还原，剧中林佑星拿出刀子割烂床垫，让观众做出联想。

林佑星在台湾本土剧《一家团圆》中用刀割毁床垫。（互联网）

剧中林佑星为妹妹出头，呛妹婿龙语申是婚内就跟别的女人出双入对的渣男，离婚之后连赡养费都不付，在记者会上对质：“你要带多少女人回家寻欢作乐是你家的事，不过至少你床垫要换，你房间那张世界顶级大名床是我妹买的，你竟然让其他女人睡那张床？”

龙语申闻言露出鄙夷笑容，说自己婚后没让老婆付过一毛钱，“连水电费也是”，还有大舅子口中那张床根本不是世界名床，“只不过是拍卖网站上面卖的便宜货”。林佑星被打脸后恼羞成怒，掏出一把刀割烂床垫泄愤。这场戏引起观众与网民热烈讨论，有人赞“三立本土剧很跟得上时事”、“根本在说大S和汪”。