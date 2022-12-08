段伟明将装义肢 明年接拍英语剧

出席活动的段伟明受访告诉《新明日报》，穿上紧身牛仔裤、配上红彤彤的西装夹克是他的“战袍”，是之前在拍《边缘少年》时买的，他已很少出席记者会活动，因必须盛装出席，穿上买了多年的战袍，他透露：“红色也象征好兆头，我是这样想的。”

本地导演李天仁领军的沩尧电影（Weiyu Films）与台湾的七十六号原子于星期三（7日）下午在新加坡亚洲电视论坛及内容交易市场举行签约仪式，宣布合办“2023亚洲说国际原创故事征集大赛”（2023 Rising Stories Story Pitching Competition，简称“亚洲说”）。伟明曾与李天仁合作5频道英语剧《128 Circle》，伟明接受邀请，坐着轮椅到场祝贺，红色夹克装扮让他特别抢眼。

试戴“假脚” 第一感觉：好重

《新明日报》曾率先报道伟明有义肢中心赞助、片约上门之事，喜见最新进展。伟明星期二（6日）到陈笃生医院复诊，他试戴“假脚”时，第一个感觉是：“义肢好重！”

伟明透露，穿上“假脚”后，医生叫他走几步试试。医生嘱咐他，待真正装上义肢，走路时，断肢会因摩擦产生疼痛，过了一两个月方能适应。预计明年5月，伟明就能重新站起来走路，对际遇坎坷的他而言，这是新的开始！

截肢之后，演艺事业并没终止，贵人是找他拍《128 Circle》的监制李天仁，“他找我拍《128》第三季，甚至愿意为我修改剧本，他看到我就问吃问喝的，充满关怀之情，为我重新修改剧本，很考虑我的感受，怕我受不了，还问‘能不能这样写?’”

“我告诉天仁，我承受得住，因为我想借助自己的亲身经历，跟截肢的不幸者说，一定要放开自己、要坚强的活下去！”

伟明感慨道：“在医院见到病患无脚无手，内心涌上的感觉实在说不出来，很难过……”

问起《128》故事，伟明透露：“新内容会从我在店里晕倒开始，然后就去了医院……”剧本仍在写，他从旁提供自身体验。

回看受伤截肢，缘起于一场车祸，事发当天，伟明骑电单车要去圣淘沙，经过树林时，忽然眼前一黑，撞上货车。

“也许上天真的在考验我，能再拍戏，我真的非常开心。”《128》明年5月开拍，预计15集，为他的人生掀开另一新页章。

伟明在活动上跟来自台湾的伙伴说，他看过秦汉主演的《汪洋中的一条船》，故事主角欠缺双腿，仍然坚强的活着，这点一直激励着他：“明天还是要继续的，不是吗？”

新台韩办“亚洲说”

新加坡沩尧电影Weiyu Films与台湾七十六号原子于星期三（7日）在新加坡亚洲电视论坛及内容交易市场举行签约仪式，宣布携手举办“2023亚洲说国际原创故事征集大赛”。

值得一提的是，这次活动邀请到资讯通信媒体发展局（IMDA）助理局长洪庆忠和台湾文策院院长李明哲作为特别嘉宾出席签约仪式 。

仪式上，七十六号原子董事总经理杨志光透露，往年比赛就吸引到世界各地超过500多部作品报名参与。

对此，沩尧电影董事长李天仁表示：“‘亚洲说’为沩尧电影提供了特别的机会，让我们得以与来自台湾、韩国等各国的创作伙伴合作，一起将新一代的原创故事带进全球的内容市场。”

“2023亚洲说国际原创故事征集大赛”将于明年2月1日开放征件，主办方将在新台两地展开一系列大师讲座活动，邀请影视界专业评审担任讲员，分享自己的创作经验。