娱乐吃瓜：明星撞脸！章子怡童瑶同脸不同命 明道当过阮经天替身

最近网路流传一篇文章，指张惠妹（阿妹）瘦身成功后，服装造型变得更加大胆，不过网民却发现照片中其实是张惠妹的妹妹Saya（张惠春）。张惠妹和Saya是亲姐妹长得像被认错，尚情有可原，但演艺圈里有一些艺人，没有血缘关系，却长得很相像。

网民把Saya（左图）当成张惠妹（右图）。（互联网）

童瑶从出道就摆脱不了“小章子怡”的称号，李治廷因为酷似王力宏而被“误杀”，夏于乔因为宋芸桦太像自己，跑去问父亲是否有被“流落在外的女儿”，舒子晨在社媒放了宋慧乔的照片，竟然没有人发现！

章子怡VS童瑶

活在巨星光环下

中国演员童瑶一出道就被媒体冠上“小章子怡”的称号，这虽然有助于她提高知名度，但一直活在巨星的光环之下，渐渐地变成一种束缚。童瑶曾说过：“对于演员来说，太像一个人并不是一件好事，有谁愿意成为别人的影子和替身。”

两人从长相到气质都十分相似，但星路却大不同。章子怡念中央戏剧学院时就凭张艺谋的《我的父亲母亲》（1999年）成名，隔年因参演《卧虎藏龙》而扬名国际，之后还拍了《英雄》《十面埋伏》《2046》《艺伎回忆录》《一代宗师》等知名电影。

童瑶2002年以电视剧《林海雪原》出道，却因为当时的男友张默（张国立之子）争风吃醋而殴打她上了新闻，让她星途蒙上一层灰。她2007年才凭爱情片《不敢说爱你》崭露头角，2016年在《如懿传》饰演高贵妃再被注意，2019年在《大江大河》里演技受到肯定，2020年的《三十而已》才终于让她红了一把，真正撕掉“小章子怡”的标签。

童瑶从出道就一直被称作“小章子怡”。（互联网）

宋慧乔VS舒子晨

冒用照片没人察觉

台湾女星舒子晨（Nikita）因为综艺节目《大学生了没》崭露头角，因为好身材、机智反应和精湛舞艺成为不少人的女神。她常被说神似韩国女神宋慧乔，爱搞笑的她有一回录影时，和搭档许得玮“神复制”宋慧乔与宋仲基在《太阳的后裔》的经典画面，获得不少网友好评。

舒子晨在节目中模仿《太阳的后裔》里的经典画面。（互联网）

舒子晨还曾经在社媒上传宋慧乔的照片打卡，开玩笑说：“朋友帮我拍得真好”结果竟无人发现异状。事后她放出两人的对比照，惊人的相似度再度掀起热议。

舒子晨用宋慧乔的照片发文。（互联网）

两人虽然长得像，但个性和形象却差很多。宋慧乔是大家心中的优雅女神，谈吐举止都是保守得体。舒子晨个性则十分豪爽，除了不时在社媒秀出好身材，在荧幕前也不介意搞怪，经常在节目中有脱序演出。

舒子晨（左图中）经常不计形象演出，也不时在社媒分享清凉照。（取自艺人IG）

包伟铭VS朴海镇

撇清关系同框破局

台湾资深艺人包伟铭与韩星朴海镇（Park Hae-jin）被认为相似度超过90%。包伟铭进入娱乐圈超过30年但他“冻龄”有方，身材和样貌都维持得很好，与年龄相差20岁的朴海镇对比起来并不显老。

朴海镇因为《来自星星的你》和《奶酪陷阱》等电视剧受瞩目，观众注意到他和包伟铭长得相似，网络开始流传两人的“撞脸照”，连包伟铭看了都吓一跳。朴海镇有一回到台湾举行粉丝见面会，主办方原本安排包伟铭当主持人，制造两人合体的话题。

不料，在见面会前一天晚上突然传出两人合体破局，原因是什么外界不得而知。据知，朴海镇后来接受媒体访问，被问及“知不知道台湾有个歌手跟你长得很像”，韩方立刻跳出来撇清“不认识不认识”，让现场气氛十分尴尬。

年龄相隔20岁的包伟铭（左）和朴海镇长得相像。（互联网）

潘玮柏VS李帝勋

像到让观众“出戏”

韩剧《信号》（2016年）爆红时就有观众发现李帝勋长得像台湾艺人潘玮柏，两人不只五官相似，就连露笑容都一样。近年李帝勋主演的《模范计程车》和《我是遗物整理师》受瞩目，两人长得相像的话题再次引起讨论。

黑人陈建州曾在社群推荐《我是遗物整理师》时，搞笑写道：“感觉好像是潘玮柏主演”，获得网民热烈回响，纷纷附和“李帝勋知道他在台湾有个失散的哥哥吗？”，饶舌团体“顽童”成员大渊也留言：“对！我觉得看到潘玮柏的时候都会出戏”。逗趣的讨论钓出潘帅本人回复“是我啊，你没看错”，让网民笑翻。

潘玮柏（左）和李帝勋戴上墨镜更加难辨认。（互联网）

夏于乔VS宋芸桦

没有血缘的双胞胎

台湾艺人夏于乔和宋芸桦被称为“非血缘双胞胎”，连夏于乔都说看完《我的少女时代》（宋芸桦成名作）还以为是自己演的，更开玩笑地问过爸爸是否有流落在外的女儿？

夏于乔近年因《型男大主厨》里的傻妹形象翻红，也凭此获得台湾“金钟奖”的综合节目主持人奖。宋芸桦演出的《等一个人咖啡》票房报捷，之后在《我的少女时代》以林真心唤起大家的年少回忆。她们被大家直呼“孪生姐妹”，虽然一度被爆不合，但其实私下两人感情非常好，并共同参与电影《灼人秘密》演出，让不少观众崩溃直呼“到底谁是谁”。

宋芸桦（左）和夏于乔（右）曾合作电影《灼人秘密》。（互联网）

明道VS阮经天

曾经当对方替身

明道和阮经天都是浓眉型男，而且都以偶像剧闯出名堂，更巧的是成名作品都是和陈乔恩搭档，也难怪观众总是把他们俩搞错了。

明道2020年参加中国选秀节目《追光吧！哥哥》，有网民搞笑的发文问大家：“怎么区分明道和阮经天”，意外引起了讨论。不少网民表示一直分不清两人，甚至有人说：“我一直以为明道的艺名叫阮经天”、“《命中注定我爱你》竟然是阮经天而不是明道？”

据悉明道曾到《命中注定我爱你》拍摄现场探陈乔恩的班，当天拍摄时，有一场陈乔恩拿水杯泼阮经天的戏不断NG，明道半开玩笑说：“你一直NG，换我来演。”最后明道真的穿上阮经天的西装，以背部入镜。

明道（左图左）和阮经天（右图左）都曾与陈乔恩合作。（互联网）

王力宏VS李治廷

长得太像遭“误杀”

男星李治廷2009年出道时就被说长得像王力宏，歌手出身的他后来将演艺事业拓展到戏剧圈，在中国剧《武媚娘传奇》中扮演“唐高宗”走红。

2021年末他参演的电影《误杀2》上映，不料却无辜卷入王力宏的婚变风波。当时恰逢王力宏被前妻李靓蕾控诉婚内出轨，形象全毁，李治廷因与王力宏长得像而被不少人认错，替对方挨了很多骂。

有观众看到李治廷出镜误以为是王力宏而大骂渣男，甚至有人抵制《误杀2》这部电影，李治廷真的是躺着都中枪！