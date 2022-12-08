亚洲影艺创意大奖总成绩揭晓 李国煌为新加坡守住一奖

亚洲影艺创意大奖（Asian Academy Creative Awards）总成绩揭晓，李国煌不负众望拿下亚洲最佳喜剧演员奖，为新加坡守住一奖！

亚洲影艺创意大奖星期四（12月8日）晚上揭晓演技奖、主持人奖和最佳剧集等奖项的亚洲赢家。因为冠病疫情，前年的颁奖典礼在线上举行，去年结合线上与实体形式进行，今年恢复全实体颁奖典礼。典礼在新加坡赞美广场（CHIJMES）礼堂举行，出席的本地艺人包括方展发、黄思恬、李国煌、权怡凤、陈泂江、凯丽（卢传瑾）、陈楚寰、Hirzi Zulkiflie、金文明（Benjamin Kheng），以及港星马国明、姚子羚、无线电视总经理曾志伟、台湾演员寇世勋、泰国男星山地纳通库（Chanon Santinatornkul）等海外艺人。

李国煌击败香港艺人丁子朗等五人，以哇哇映画制作的gov.sg网络剧《都是你啦！》拿下亚洲最佳喜剧演员奖。他在戏里扮演陷入中年危机的一家之主。他告诉《联合早报》，很多年没得电视奖项，“真的要谢谢哇哇映画的刘健财。我真的很久没拍电视剧了，找我演的时候，不知道为什么，我莫名其妙就答应了，哈哈！这部剧的剧本和人物写得好，我照着单子抓药，带着好玩的心态把这部戏完成了。”

英语剧《我的国土》的方展发和林慧玲无缘亚洲最佳男、女主角奖。本届亚洲视帝、视后分别是韩剧《D.P：逃兵追缉令》的丁海寅和菲律宾剧《破碎的婚姻誓言》的Jodi Chrissie Sta. Maria。

最佳男、女配角奖都归台湾，台湾男星吴慷仁以《华灯初上》的“妈妈桑”角色获得最佳男配角奖；今年9月过世的刘引商则凭借失智症题材剧《你好，我是谁》的表现获得最佳女配角奖，刘的女儿上台领奖。

过去两届的最佳剧集奖颁给了韩剧《Move to Heaven：我是遗物整理师》（2021年）和《爱的迫降》（2020年），此奖今年依然归韩国人之手，由金泰梨和南柱赫主演的《二十五，二十一》夺得。最佳剧本奖颁给韩剧《我们的蓝调时光》。

亚洲最佳综艺主持人奖方面，《权听你说2》权怡凤不敌香港节目《思家大战》的名嘴李思捷。主办方透露，权怡凤和李思捷的评分接近。

星期三（7日）举行的亚洲影艺创意大奖第一场颁奖典礼上，李铭顺败给来自印度的Esha Paul，未能凭《阿顺有煮意》摘下最佳实况节目主持人奖。新加坡在第一场颁奖典礼上共摘下七个奖项，包括《我的国土》拿下最佳音效奖、“Newsday”得最佳新闻节目奖等。

各大奖项的完整名单，可上网www.asianacademycreativeawards.com查阅。

亚洲影艺创意大奖得奖名单（部分）

最佳剧集奖：《二十五，二十一》（韩国）

最佳女主角奖：Jodi Chrissie Sta. Maria《破碎的婚姻誓言》（菲律宾）

最佳男主角奖：丁海寅《D.P：逃兵追缉令》（韩国）

最佳女配角奖：刘引商《你好，我是谁？》（台湾）

最佳男配角奖：吴慷仁《华灯初上》（台湾）

最佳喜剧演员奖：李国煌《都是你啦！》（新加坡）

最佳综艺主持人奖：李思捷《思家大战》（香港）

最佳剧本奖：《我们的蓝调时光》（韩国）