三年前年近70五度当爸 黄玉郎：小孩增强我创作动力

72岁的华人漫画教父黄玉郎说，年幼的儿子增强他的创作动力。

香港漫画家黄玉郎的作品琳琅满目，他的情史也丰富，他与漫画家前妻马梦妮、前女友倪诗蓓共育有四个孩子，2019年与小37岁的圈外女友Cass结婚，并第五度当爸爸。黄玉郎接受《联合早报》电访时说：“小朋友3岁半了，懂得讲话，不爱吃饭，不要洗澡，哈哈哈。”他说儿子懂得要求，尤其是要吃糖果时，他说：“很有自己的主见，要穿什么衣服，他都要自己挑选。”

他认为自己可以与孩子玩在一起，所以是小朋友心目中喜欢的爸爸，“我们感情很要好，他晚上要睡觉时，指定我得陪他睡。”他说生小儿子时，他69岁，孩子带给他动力，“动力增强，我对工作的热忱也增加，这三年来，我每年都有新作品出来，2022年12月1日我刚推出新漫画，过去是好几年才有一部作品。”他说等孩子稍微大一点，他会让孩子看自己的漫画，“我有制作适合小孩看的动画片。”

黄玉郎创作了无数的经典漫画，《龙虎门》还改编成电影。谈到作品改编成电影，他说会很难忘，更打趣说：“改编得好，难忘，改编得不好，也难忘。”糅合了古今功夫、虚幻格斗式武功的《龙虎门》在他眼中，算是改编得不错，他说：“当年在中国大陆全年的电影榜还排名第4。”

将作品变成珍藏品

《醉拳》的创作灵感来自于1979年在香港红极一时的成龙主演同名电影《醉拳》。黄玉郎借助电影的势头，对漫画《醉拳》做有力宣传，使它也成为1980年代初香港漫画的翘楚，风靡香港和东南亚。谈到从电影取得灵感创作漫画，他说：“一定要想出不同的故事。《醉拳》漫画也卖得很好。”

2019年，黄玉郎将自己的作品变成珍藏品，换言之可在酒与手表上看到他的作品。他说：“希望未来有更多的珍藏品。”也对画作能成为当代艺术的一部分感到开心。他说当代艺术作品的尺寸比以前创作的漫画大三到五倍，“很具挑战，我一个月只能完成一张画。最长的画是1.5米，非常有满足感。”并透露有不少人找他合作NFT，但他认为IT（科技）的东西太多了，会谨慎考虑。

本地展出二三十年的手绘原稿

黄玉郎将为新加坡国际动漫展（SGCC）来到本地，2022年12月10日与11日上午8时至下午10时，将在滨海湾金沙会展中心展出30幅漫画封面，并与读者交流。他说：“都是手绘原稿，大概有二三十年的历史，希望读者会喜欢。”

谈到对本地漫画的印象，他说：“我看过《怕输先生》，画得很好，内容很过瘾。这次到新加坡，我应该会与《怕输先生》的漫画家刘宗夏见面。”

黄玉郎漫画展入场票价是28元，读者可上网查阅详情与购票。