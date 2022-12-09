黄暄婷开心体检过关 陈罗密欧总是香喷喷

2022年倒数中，黄暄婷为新作《遇见你，真香！》接受《联合早报》访问时回顾今年过得最“香”的时刻。她雀跃地说：“我的健康检查报告出来了，我很健康！”

27岁的黄暄婷上个月做详细的健康检查，“因为我的家族有癌症病史。其实，我之前不敢做身体检查，是不想面对，会莫名地害怕，所以一直拖延不去检查。”

她上个月底拿到健康报告，确定自己“过关”后，开心得不得了，“这是今年最大的喜事，因为最重要的是健康。”

黄暄婷也鼓励女性注射人乳头瘤病毒（HPV）疫苗，她已接种三剂疫苗。她逢人就提醒注射HPV疫苗，不忘叮咛记者打疫苗，经理人也被她念到“就范”。访问结束不到5分钟，记者就收到她的叮咛短信说：“记得打HPV疫苗。”

她另一件“香喷喷”的事，是获得《红星大奖》10大最受欢迎女艺人奖。黄暄婷说：“去年没得，觉得有点辜负大家，今年终于拿到了，我觉得很好，没让大家失望。最‘香’的是看到大家的反应。我后来看《红星》重播时，看到台下为我开心的同事，觉得这个演艺圈很有爱。”

“过江CP”再联手 黄暄婷：有新火花

徐彬（左）和黄暄婷自《过江新娘》后，在《遇见你，真香！》再次演情侣。（新传媒提供）

“过江CP”黄暄婷和徐彬再次联手共谱《遇见你，真香！》。黄暄婷说，两人擦出新的火花，“我觉得观众看这部戏时，完全不会看到《过江新娘》的感觉，这一点我挺满意的。”

她的《遇见你，真香！》角色“常喜悦”在高级厨具公司当物流助理，个性活泼可爱，十分迷信，是个小吃货。黄暄婷说：“我之前接演的角色很多都是活泼可爱的，所以这次的挑战是怎么让角色活泼可爱得不一样。”

角色迷信，问她本人迷信吗？她笑说：“有需要就迷信，不需要的时候就忘记。好的运势就百分百相信，听到不好的就忘掉。”

戏外的她是吃货，偏好中餐和亚洲料理，特别爱吃火锅，最不喜欢西餐，“我今年去伦敦旅行，几乎没吃西餐，都吃中餐呢。”

陈罗密欧：喜欢研究香薰蜡烛和香水

陈罗密欧获得“最香”头衔？

据记者向同剧演员了解，陈罗密欧所到之处皆飘香，身上总有香水味，每天香气不同。对此爆料，陈罗密欧说：“赞成，有的！我本身喜欢有香味的东西，喜欢研究香薰蜡烛和香水，包包里也一定有香水，在片场会喷一喷，所以大家会觉得香吧。”他家里有很多香薰蜡烛和瓶瓶罐罐的香水，面对着用不完的问题，却会忍不住想买新的。

问陈罗密欧，今年哪个时刻最“香”？他不假思索地答道：“解封后第一次出国的时候！我在飞机上，闻着机上的味道都觉得很香，非常怀念出国的感觉。”

陈罗密欧在《遇见你，真香！》扮演私房菜名厨。（新传媒提供）

陈罗密欧在《遇见你，真香！》扮演私房菜名厨，开镜前跟专人上课，练习处理食材的刀法，拍摄时有厨师从旁指导。

《遇见你，真香！》12月19日起，每逢星期一至五，晚上9时，在8频道播出。

黄暄婷觉得势利眼带臭 陈罗密欧远离爱泼冷水者

香的反义词是臭。在生活中，觉得哪些人的言行举止很“臭”，会尽可能避而远之？

黄暄婷觉得势利的人带臭，“我相信，无论在什么圈子都会遇到这种人：若对自己有好处，就会对某个人好，如果那个人没能帮到你，对他的态度就很不好。演艺圈有这样子的人，我会尽量疏远！就算他们是为了生存，也不必这样‘变脸’的。”

陈罗密欧说：“我不喜欢一直泼冷水的人，或者说，悲观的人。跟有悲观想法的人聊久了，自己会被影响的，世界也会变得比较阴沉，我会尽量远离这些人。”