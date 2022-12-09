杨雁雁获提名印度视后 吴彦祖三火焰图祝贺

（综合讯）由印度电影杂志“Filmfare”举办的网络电影节“Filmfare OTT 2022”近日公布入围名单，金马影后杨雁雁凭印度迷你剧集《孟买现代爱情》（Modern Love Mumbai）获提名最佳女主角奖。杨雁雁12月5日在社媒报喜后，不少新马艺人包括洪慧芳、李铭忠、童缤毓等纷纷留言祝贺，曾与她合作Disney+影集《美生中国人》（暂译，American Born Chinese）的吴彦祖也送上三个火焰符号。

杨雁雁不忘趁机催票，呼吁观众朋友到电影节的网站投票，但该投票仅限于18岁以上的印度公民和居民参与。

《孟买现代爱情》共获得11项提名，当中包括最佳影集、喜剧类最佳男主角、剧情类最佳男女主角、剧情类最佳男女配角等。

此迷你剧共有五集，每集讲述不同的故事。杨雁雁在名为“Mumbai Dragon”（暂译《孟买之龙》）的单元诠释年近花甲的寡妇，丈夫过世后，她独自在孟买打理关公庙长达16年，并一手带大儿子（印度华裔演员张眉阳饰）。她原本希望儿子跟老公一样当牙医，但儿子却想当歌手，还钟情于印度女孩。希望有个华裔媳妇的她，世界开始东倒西歪，甚至跑到神明前发誓说，如果儿子不醒悟回到自己身边，她就从此不说印地语（Hindi）！

印地语占了全剧的80%，杨雁雁必须挑战印地语和广东对白，为此剧组特别安排两个老师帮她恶补，而她也花了一段时间才练好卷舌音。