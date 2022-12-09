韩国No.1 Korea No.1

可在Netflix观看

刘在锡和李光洙继《韩星地带：求生大作战》之后，又有新节目与粉丝见面，两人这次的拍档是韩国排球女将金软景。

把刘在锡和李光洙放在一起，肯定少不了笑声，金软景上过好几个综艺节目，也让人觉得超搞笑。去年，金软景出演《跑跑人》（Running Man），因为高挑的个子、神似李光洙的长相，以及无厘头的搞笑实力，还被大家称为“光洙代替者”。金软景和李光洙都身高1.92米，刘在锡夹在他们中间，显得格外可爱，画面上充满喜剧效果。

三人在《韩国No.1》造访韩国各地的传统文化匠人，向这些韩国No.1的匠人讨教学习，体验各种传统劳动。这是一个让人大开眼界的节目，能对韩国许多传统文化有更多了解。在科技发达，许多活儿都由机器代劳的今天，看到这些匠人坚持用手劳作，致力保护和传承传统文化和手艺，敬佩不已。

制作传统瓦片修复古迹

第一集是制作传统瓦片的大师，他指着印有美丽花纹的瓦片说：“机器做的瓦片一模一样，传统瓦片每一片颜色不同，每一片都是一件艺术品。”制作传统瓦片的每一个步骤都靠双手，先是混合揉捏五种不同的泥土，然后堆起来做成土板，之后贴在瓦筒上做成圆筒状，再把圆筒拍成好几片，经过风干和窑烤，就成了传统瓦片。

刘在锡学做传统瓦片，体会这门传统手艺的艰难。（互联网）

三名主持人的任务是从175个瓦筒拍出700个瓦片，排列风干。这些瓦片都是用于修复古迹，三人不敢马虎，但毕竟是第一次做，难免出错。刘在锡弄破瓦片的一角，惊慌该怎么办？金软景叫他藏进口袋，没想到下一刻，她自己弄碎一整个瓦片，竟然嫁祸李光洙。

酿制酱油禁忌多

第二集造访制作韩式酱料50年的奶奶，了解酱油、大酱和辣椒酱的制作。在拥有370年历史的宗家庭院里，有一缸酿了370年的酱油，奶奶说，这酱油不卖也不送，只有祭祖和家族重要活动时才使用，但她让三位主持人尝了一点。

奶奶介绍酱油的三大材料——发酵的黄豆砖、竹盐和水，李光洙惊讶地说：“我不知道酱油是黄豆做的。”结果被奶奶训话：“怎么可以不知道我们祖先吃什么？”李光洙立刻鞠躬道歉，刘在锡和金软景在一旁幸灾乐祸，十分搞笑。

奶奶要三人制作竹盐，将300公斤的盐装进竹筒，要填得很扎实，把竹筒倒过来时盐不会洒出来，才过关。三人起先都兴致勃勃，后来开始叹说：“这盐不见底啊！”奶奶之后示范酿制酱油，问三人最近有没有出席丧礼，听到刘在锡和李光洙说有，赶紧叫他们站远一点。原来酿制酱油有一些禁忌，包括去过丧礼的人不能参与，还有加入的材料，像是枣子、竹炭、辣椒，必须是奇数。

徒手抓小章鱼场景爆笑

第三集非常爆笑，李光洙之前在《韩星地带：求生大作战》因为裤子黏到强力胶而脱落，这次则因为深陷滩涂，再次上演“脱裤”画面。

三人到滩涂徒手抓小章鱼，在滩涂举步艰难，双脚容易陷进去“无法自拔”，李光洙跌倒时半个身子陷进去，好不容易站起身，裤子却往下滑，刘在锡和金软景亏他是故意的，还特地穿了红色格子的四角内裤。

三位主持人还造访了手织麻布、捕捉鳀鱼、天然染色、酿制米酒、栽种漆树和螺钿漆器各领域的大师。有一个有趣的画面是，李光洙造访手织麻布大师时，被令刮脚毛，为什么？就让大家自己看节目揭晓答案吧！

花儿与少年4（首播）

佳乐台（新电信Ch502）每周五晚上9.10

花儿与少年4

聚焦七名嘉宾的旅行日常，“花少家族”在队长杨幂的带领之下，开启15天的全新之旅。因疫情限制，本季在中国两个省份的五个露营点，展开每个点三天两夜的露营生活。花少家族如何在有限的生活物资及户外经验之下，共同体验团体的户外生活？

小毛病大问题11

8频道 晚上8.00

50岁以后是大肠息肉高发年龄，约5%大肠息肉平均在7至10年内会发展成大肠癌。今天的节目要讨论：一、鲜红色便血是大肠息肉的症状？二、大肠发炎会导致大肠长息肉？三、服用药物可以治疗大肠息肉？

灵探

8频道 晚上9.00

Yuna和好友Ellen去UCU公司应征模特儿，被骗拍下裸照而遭威胁。Ellen与另一被录取少女含冤而死，Yuna因害怕，不敢透露实情。最后Yuna决定深入虎穴，搜集证据，假装愿意和王子发生关系，偷偷录影，不料被王子发现……

明日边界 Edge Of Tomorrow

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.30

明日边界 Edge Of Tomorrow

汤姆克鲁斯（Tom Cruise）饰演的军人，在对抗外星人的战役中被杀，死后落入时空回圈，被迫不断重新经历残酷的战争及死亡的过程……

电子竞技场 Arena Esports

TechStorm（新电信 Ch260/18）晚上10.00

每周播出新鲜内容，涵盖广受欢迎的专业级游戏内容，如星海争霸、DOTA 2、枪火游侠、神之浩劫、街霸对决、炉石传说、绝地求生、彩虹六、围墙等精选热门游戏，吸引从主流游戏玩家到电竞狂热的观众。

光 Guang

卫视电影台（星和Ch866）晚上8.00

主演：陈子颖、张顺源、庄仲维。文光是自闭症患者，无法专注和正常社交，弟弟帮助文光应征工作时，文光一次次因分心失败，甚至闯祸，弟弟气愤又无奈。某天他听到文光房间传来音乐声，推开房门，发现哥哥闪耀的音乐天赋。