林青霞揭邢李㷧为娶她付出代价

（综合讯）罕谈婚姻生活，对于丈夫邢李和女儿为她而得在媒体曝光，影后林青霞深感抱歉。

影坛“东方不败”林青霞斜杠作家身份，自2011年发布首部散文集《窗里窗外》后，陆续推出多部作品，今年再推出第四本《青霞小品》，日前她接受台湾TVBS电视台的《看板人物》独家专访时，罕见透露她幸福的婚姻生活及未来规划。

在第四本《青霞小品》著作中，主持人方念华指出可以窥见她的生活模式，却鲜少提及她丈夫邢李，甚至连惊鸿一瞥都谈不上。林青霞忙解释说，因为自己的丈夫和女儿都非常低调，都不喜欢频繁出现在大众面前，所以，对她来说，若把过多的家庭生活写入作品中是禁忌，若被知道的话，丈夫和女儿可能都会生气，“因为家人都不喜爱受关注，自己回到香港，家人也不让我在房里拍照。”

对丈夫感到抱歉

林青霞还说，因为自己是公众人物，免不了家人也被媒体关注，对此她一直深感抱歉，她说：“丈夫娶我要付出的最大代价就是必须出现在传媒上，这使我感到十分抱歉。”

近年来，林青霞除了写作也爱上绘画，主持人方念华要她选择一个东西来画丈夫邢李。林青霞会如何描绘丈夫呢？

不料，林青霞的回应是“就是一张白纸，什么都不画”。

写作成人生一大部分

针对自己刚获得“香港大学名誉博士”，林青霞说当获悉这个消息时，不觉得自己有资格得到这个学位，本来不想接受此殊荣，但后来转念思考，觉得自己应该要做得更好来接近“名誉博士”的荣誉，不要辜负大家对她的期望。

那，近期不断写作的林青霞，是否觉得写作是一件沉重的事情？

林青霞回答道：“写作会成为我人生的一大部分，我的人生都会以写作为主。”