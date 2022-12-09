娱乐吃瓜：艺人也追世界杯 有人眼瞎有人神算有人撞脸

卡达尔世界杯足球赛踢完16强赛，产生的八强将从新加坡时间9日晚上11时起再决高低，把赛事带上高潮。过去一周，不少亚洲艺人也追看世界杯，而且和足球赛擦撞出不少“娱乐的火花”。zaobao.sg记者带你去看哪些艺人因为世界杯，成为热议话题。

够准：7场球赛全测中

潘粤明在球赛前，画出他预测会取胜的球队。（取自艺人微博）

男星潘粤明最近没有新剧推出，却靠世界杯上了热搜。身为阿根廷主将梅西（Lionel Messi）粉丝的他，曾在7次猜中本届世界杯球赛，让网民喊话：“哥，跟着你走！”“前有章鱼保罗，后有潘哥。”潘粤明自称是28年资深老球迷，他押了7次输赢，大部分都是热门队取胜，但有两场是哥斯达黎加胜日本，德国战和西班牙，他都全中。

他还通过作画形式来呈现预测，展露绘画才华。不过7场球后，他好像只预测冠军是阿根廷。究竟最后是阿根廷能否在半决赛闯过巴西这一关，拭目以待。

祈祷：满周岁儿子抓周抓足球

黑泽良平从小学到高中都踢足球。（取自Instagram）

本届世界杯日本队表现出彩，最后遗憾未入八强，但已广受外界讨论。林志玲老公黑泽良平（Akira）也守在荧幕前观赛，日本以2:1打败西班牙那场，他兴奋发文直喊：“历史性的胜利！”他过去与足球极深的缘分也因此被“起底”。原来他从小学三年级开始，就加入学校足球队，一路踢到高中毕业，甚至代表学校出国参加海外训练，可惜自觉能力不足，才放弃成为专业球员。他曾在节目上秀过“头顶球”的射门技巧，身手俐落帅气。

林志玲告诉媒体，老公至今没有放弃足球梦，并将梦想寄托在儿子身上。他们本月将为儿子举办周岁宴，到时要让孩子“抓周”，希望儿子会在物品堆中选择足球。

有脸！Messi微博唯一关注的中国艺人

阿根廷战败时，苏醒（上图中）发“生无可恋”照，表达失望。他也是Lionel Messi（左下图）唯一关注的中国艺人。（右下图）

阿根廷在决赛圈起初踢得不好，曾爆冷输给沙特阿拉伯，害得粉丝刘畊宏疑似在直播间跳健身操时，为偶像Messi落泪。Messi的全球粉丝千万千，中国歌手兼主持人苏醒也是铁杆粉丝。他也在偶像输球时，发了张“生无可恋”照表示哀痛。

谁晓得，阿根廷后来越踢越好，经常在社媒开口闭口表达对Messi喜爱的他难过完，便迎来一个大喜讯——网民发现Messi的微博竟然关注了苏醒，而且苏醒还是Messi唯一关注的中国艺人！网民都说，追星追成这样值了，只是在Messi微博的关注名单中，苏醒在一群球星之间显得格外突兀。

痛啊！看完世界杯眼睛“被足球踢伤”

罗中旭看完世界杯，找朋友下场踢球，不幸踢伤眼睛。（取自微博）

曾经上过多次春晚舞台的“大陆四大歌王”之一罗中旭，突然意外受伤暂时失明，入院就医，原来也和世界杯有关。事情起因是他看完阿根廷的比赛后，突然想去活动双脚。结果邀请朋友一同前往体育馆踢球，却不慎被踢中双眼，导致视网膜脱落，伤势非常严重。

按照医生的说法，53岁的罗中旭这一次不一定能够康复，严重的话可能会永久失明，就算治疗康复，最后也会对视力造成一定的影响，会留下一定的后遗症。消息一出，网民纷纷对罗中旭的遭遇感到遗憾，还安慰他要好好注意身体。

像吗？这些球星撞脸艺人

曹圭成（右）外形酷似朴叙俊（左），据传女友是女团Billlie成员金夏蓝（Haram，中）的姐姐。（取自Instagram）

世界杯足球赛热烈展开，会看球的看球（赛），不会看球的看人。本届被媒体圈出有明星脸的运动员，再一次成为大家关注的焦点，连Messi和巴西名将内马尔（Neymar），都被指分别和张家辉、张震岳“有点像”。

不过本届最多华人关注的“明星脸”应该是墨西哥门将奥乔亚（Guillermo Ochoa）。本届世界杯，墨西哥两场比赛表现欠佳， Ochoa又让Messi射门成功，搞得被大家认证是他“分身”的吴镇宇，在社媒代欧乔亚搞笑回应：“不好意思，我尽力了。”让粉丝纷纷涌入互动。

至于最像韩星的明星脸，当推韩国队里的曹圭成（Cho Gue-sung）。24岁的他有“足球界朴叙俊”的美称。自从世界杯开打后，他的粉丝从2万爆冲到270万，人气无法挡。近日，有韩媒起底他已“名草有主”，对方还是女团Billlie成员金夏蓝（Haram）的姐姐。