曾志伟还原献吻小模实况 马国明松口明年想婚了

无线电视总经理曾志伟率小生花旦马国明、姚子羚来新出席12月8日举行的亚洲影艺创意大奖，在飞返香港之前于9日中午接受本地媒体访问。

69岁的“奖门人”曾志伟今年10月一吻掀热议，事源于他献吻祝贺一名26岁马来西亚籍小模的画面被传开，据悉这张惹议的“亲热”照截图自小模上载社媒的影片。提及被消费、制造话题，曾志伟接受《联合早报》访问时说，有一句广东话“食得咸鱼抵得渴（要吃咸鱼就要忍得了口渴，意指要做某事就要勇于承担某后果）”，当艺人第一件事必须要懂得接受，“什么叫新闻？他们（媒体）就是制作新闻，就是要看到一些别人看不到的东西嘛。我常跟艺人说，有人要做你的新闻，你要开心，因为你够红，人家才写你。”

曾志伟：艺人无须理会小新闻

曾志伟提及前阵子献吻小模的新闻，他还原当时的情形说，当时寿星女在吹蜡烛时刚好走过，走过去的那一格就被截了图，角度问题，看似他正在亲吻对方，“实际上我是亲脸颊，这个是社交礼仪嘛”。

他大方说，媒体要做新闻无所谓，自己向来跟新闻界的朋友关系很好，“我们宣传需要他们，做新闻他们需要我们。哪有你需要宣传就找他们，他们做新闻你就生气的？那就不能做朋友了，所以我对这个看得很开，没有问题。（如今已经百毒不侵？）有些毒素还是会入侵，冠病病毒就会啊（曾志伟曾确诊冠病），哈哈！”

他还说，作为艺人首先一定要接受平台上有很多假新闻，大新闻能构成伤害，小新闻就无须理会，“每个新闻都理的话，人生过得很苦”。

马国明透露跟汤洛雯“真的有想明年结婚”。（李冠卫摄）

马国明分享同居心得

50岁前挥别单身！马国明透露跟汤洛雯“真的有想明年结婚”，不过很多东西未安排好，现阶段不便透露太多。

近日他大方透露跟交往两年多的汤洛雯同居，提及同居生活，马国明坦言一定会有磨合期，但现在住在一起的感觉蛮好的。

相见好同住难，记者请马国明分享同居的心得，他说，若两人发生摩擦，他一般不会出声，会走开，自己去看电视，让双方冷静下来。最后会否主动哄汤洛雯？他说：“会，因为我是男生嘛，男生本来就应该哄女生。”

姚子羚：脱不脱单不重要

42岁的姚子羚今年有一大部分时间在中国大陆拍剧，先后拍了王晶掌镜的《一舞倾城》，以及张达明和林子聪担任监制的《状王之王》。

姚子羚认为姻缘无法强求，还是那一句“随缘”。（李冠卫摄）

2022年是姚子羚的事业耕耘期，被问起感情，她认为姻缘无法强求，还是那一句“随缘”。星级好姐妹当中，有的已成婚成家或有对象。记者问姚子羚，她跟胡定欣之间，谁会先脱单？

她说：“没想过！我们想过老了一起买一间‘姑婆屋’一起住，哈哈。脱不脱单不重要，重要的是大家享受自己的人生，当然我们也希望找到相爱的另一半，但在不同年龄要的东西不一样，而且单身没有不好，你更清楚自己要什么。”