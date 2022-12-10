汤唯大钟奖爆冷落败 大满贯梦碎引争议

韩国第58届大钟奖9日晚间在首尔建国大学举办颁奖典礼，朴赞郁导演的大作《分手的决心》横扫3大奖，包含最佳作品奖、最佳剧本奖，以及最佳男主角奖，成为全场最大赢家，唯独汤唯大热倒灶。先前证实罹患血癌的“国民影帝”安圣基则获颁了功劳奖，尚在养病的他未能出席，但透过视频向大众问候。

出道65年的安圣基（Ahn Sung-ki），致辞时有感而发：“作为电影演员生活了很长的时间，还以为不会老，就这样忘了年龄过着，但最近深刻感受到时间和年龄是无法停止的。知道大家都很担心我的健康，但目前情况正在好转。”并承诺未来要以新的作品与大众见面，但萤幕上的憔悴病容仍让不少人看了心疼。

安圣基正在治疗癌症。（视频截图）

当晚最大的冷门是汤唯在最佳女主角奖输给《人生真美丽》的廉晶雅，无缘大满贯。之前，她连续横扫春史、釜日、影评、青龙，韩国电影制作人协会六座影后奖杯，若再拿下大钟，即将“封神”，可惜仅差一步之遥。

有媒体指，颁奖礼还没开始之前，汤唯陪跑便已有端倪。在走红毯之前，网传的一张大钟奖出席名单中没有汤唯的名字。虽然是大热人物，但是没有出席，让粉丝们很是担忧是否可以获奖。

民众票选结果汤唯遥遥领先

之前根据大钟奖的民众投票结果，汤唯得票比例接近半数，远远高于廉晶雅。因此，落败消息出来后，网民群情汹涌，纷纷评论：“这是最后一届大钟奖了吧，断层数据都能被抢，以后别再办了。”有网民猜测落败原因或许是汤唯是中国人，如果韩国今年所有的奖项都被她拿走，“那就太夸张了。”

大钟奖与青龙奖、百想艺术大赏并称韩国三大电影奖，但它近年的争议不少。10月份，大钟奖组委会特意举办了媒体日，旨在消除大钟奖曾引发的公平争议，并宣布对放映以及评选方式进行了创新。它先由1000人参与投票评选，获胜者的分数由海选观众给出的分数和评委打出的分数进行加权计算得到。

有人指出，汤唯在群众投票以压倒性分数胜出，如果廉晶雅想要最终胜出，那么评委必须要打出一个离奇高的分数。此外，据知今年的大钟奖红毯被指星光黯淡，除了获奖者，不少明星大咖都没出席。