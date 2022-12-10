廖科溢闪婚遭5女爆劈腿 道歉文被质疑甩锅小三

台湾金钟最佳主持人廖科溢，7日公开已和新闻主播秦绫谦再婚喜讯，不料之后接连被爆劈腿、甩糟糠妻等丑闻，且劈腿的女子人数，至9日多达5人。他8日在脸书道歉，但也称恶意造谣，将保留法律追诉权。他的道歉文更被人质疑甩锅小三，并指小三应付出代价，不是“破坏家庭后全身而退”，此番说法再引争议。

廖科溢在脸书贴出道歉长文，说当初离婚后，欲搬离与前妻住家，该名女子说要帮忙租屋，一开始他确实婉拒，最后也不该答应，“因为当时愚昧无知的认为，她也应该付出代价，而不是破坏家庭后全身而退。但这几年其实早已过着‘不得不’而被控制着的人生，再加上拖延没断干净没处理得宜，生活就这么拖着，工作也被箝制着，不时面对的是办公室里各种歇斯底里及威胁的状况。”此番说法似乎暗指小三“破坏家庭”又控制他的人生，引起网民怒轰。

廖科溢被多名女子指控劈腿，有人指他借钱，有人说他是时间管理大师，让多女人彼此都不知道恋爱关系中还有其他人存在，傻傻帮他当煮饭、打扫，当中还有电视台主管和粉丝。

有人借钱有人堕胎

最新指控廖科溢的女子受访时说，8月时他应该已经跟秦主播在一起了，还邀她发生性关系，且长期对她洗脑跟前妻感情不好。她说那次发生性行为，自己感觉像被嫖，并指廖科溢“极度自卑，搞到他极度想要让所有人爱他，来得到他的尊严跟自信”。廖科溢跟秦绫谦再婚新闻曝光后，该女子说他马上把她封锁，在脸书找到他后，他才道歉。

对于女子的指控，廖科溢说：“我并不是不面对，部分真、部分不实，再加上究竟是谁，是哪位当事人出面表达不满，我确实不清楚。有错的部分，我很愿意负责任的跟他们面对面道歉，也愿意告诉过往的交往对象，为什么分手与不能在一起的原因。而不是对着空气回应着不知名的爆料者躲在背后所阐述或刻意曲解的事。希望您谅解！谢谢您持续替我着想，真心感谢，无情的批评与流言，我虚心接受，人不见得都能幸运地让所有人理解，我愿意自己承担与承受。”

之前出面的女人当中，有人出示借据、对话纪录，证明双方同居一年且由女方支付房租，廖科溢除了借钱，也回应生宝宝、约定明年结婚等发言；有人称交往半年就堕胎两次，在爸妈面前被叫老婆，没想到分手后遭翻脸不认人。

妻子力挺丈夫前妻冷对风暴

有台媒报道，根据知情人士解析，廖科溢事前知情上段婚姻的外遇女友即将出声控诉，于是选择在社媒抢先宣布与秦绫谦的喜讯，造成后续被骗的女子出来受访，反而被塑造成“妇仇者联盟”挟怨报复的形象，不禁赞叹他“危机处理”相当高招。

廖科溢爆出丑闻后，仍获现任妻子力挺，其前妻则以“各自安好”冷对这场风暴。

很多网民轰廖科溢“劈腿说谎就是烂”，但也有人说：“人帅真好，一堆女的抢着要”“就是道德瑕疵但没犯法”“就最后没被选到的女生恼羞不甘愿”。