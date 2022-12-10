陪妻儿游珀斯 李铭顺享受亲子乐

学校假期，本地电视“阿哥”李铭顺与妻子范文芳携着儿子Zed一家三口到珀斯旅行，享受亲子乐。

李铭顺星期四（12月8日）与台湾女星雷嘉汭为宣传即将在明年6或7月播映的台湾剧《八尺门的辩护人》，出席在本地举行的《2022年亚洲电视论坛及内容交易市场展》（ATF）之台湾内容发布会。他在场边接受《新明日报》访问时说，自己在10月就从台湾回到新加坡，而趁着这一个月的学校假期，他和范文芳日前带儿子Zed到珀斯旅行。

李铭顺说，虽然他常年在外工作，但每年都会拨出一段时间回家陪妻儿，“尤其是儿子，我不常在他身边，希望能从中培养我们的亲子关系”。

李铭顺也透露儿子Zed明年就读三年级，必须选择课外活动，而Zed挑选了童子军。“我以前念书时也是童子军，所以我就一直灌输他关于参加童子军的好处，如可以到户外露营等。”

既然Zed将就读三年级，很快就将参加小六会考，李铭顺是否会担心儿子的课业成绩？

他笑着答道：“我和文芳都不会刻意要求他，我们反而注重的是家庭教育，至于课业成绩，我觉得只要成绩不要太差就ok，不一定要考第一。”

三敲金钟奖 不敢骑金马

李铭顺在《八尺门的辩护人》饰演公设辩护律师，是一名原住民，他说戏里有不少的挑战，像饰演原住民，他看了看手臂，然后笑着说：“还好我的肤色还蛮像的。”

问他剧中是否也要说原住民的语言，他故作神秘地表示：“我不能剧透，要给观众一个惊喜。”

李铭顺曾经得过三次金钟奖，记者问他是否想过更上一层角逐金马奖？“我不敢，也从来没有想过，觉得自己拍的戏获得观众的认同，就已经是个肯定了。”

提及他主持的《阿顺有煮意》广受欢迎，什么时候开拍第二系列？他说：“有考虑过，但我的工作几乎满档，一直无法抽出时间。”

雷嘉汭学爪哇语

台湾女星雷嘉汭在《八》剧中饰演一名印度尼西亚籍看护，为了演出逼真，她除了在外形上戴头巾之外，还去学爪哇和阿拉伯语，同时也学习穆斯林朝拜。

问她第一次和李铭顺合作会有压力？

她说不会，“铭顺大哥经常会指导我，像我说印尼话，有些不标准时，他也会纠正，此外也教我说新加坡式的福建话，像‘眼睛贴stamp’、‘pattern多过badminton’等”。