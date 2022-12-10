苦苓讽“畅销女作家找人代笔” 吴淡如“对号入座”公开决裂内情

电视名嘴兼作家苦苓日前在脸书肯定林青霞“努力写书”，并爆有畅销女作家找人代笔，有网民猜是前电视节目主持人兼作家吴淡如。后者今天主动回击，公布跟苦苓的对话截图，自嘲热心帮忙竟变挡人财路。

吴淡如在脸书发文，但不点名苦苓：“因为之前我帮他澄清请大家安心，他没有得癌症，他非常不高兴。还写讯息来骂我，说我断了他的财路。”吴淡如说，本来以为帮忙澄清是减轻对方负担，结果是自己太天真。“这件事情我的确应该认错，我自以为仗义直言，结果破坏了别人的哏。如果他这本书因为我而没有卖好，我向时报出版社及作者，郑重道歉！”

从对话截图中，可以得知苦苓埋怨她：“我已经告诉你出版社会澄清了，你还是没问过我就出来‘破哏’，而且还讲得轻描淡写，害我被骂个半死，损失惨重……有你这种朋友，简直比敌人还可怕。”

吴淡如向他道歉：“用生病当哏，我实在不能理解。我想我也不需要，又没炒知名度，纯粹只是希望不要有那么多人去骚扰。不好意思，我误会了。”

苦苓接着又在脸书发文：“如果你没有做坏事，那根本就不用说人家是在影射你；如果你真做了坏事，那就赶快跟大家认错道歉，刻意转移焦点又能改变什么？（也不是只有你一个女作家会赚钱……）”

他说：“我只是看到女明星出书，又听到一位网红作家请人代笔的事，所以有感而发。没想到竟有人对号入座，还扯到十几个月前的私人恩怨……为什么有的人眼中就只有‘财路’呢？”

吴淡如则强调把对方看作前辈尊敬，指出过去的著作稿件、音档她都留着，否认有“不择手段出书来赚钱”。她跟对方喊话：“为了要换上节目当名嘴的机会，也不需要这么做，你忘了当时别人怎么帮你。”

她起初发文：“我告诉自己只能帮忙人品好的人。”几小时后再留言：“澄清到此为止。我可以体会生病的时候，心情一定不好。如果有需要帮忙，我仍然愿意协助，因为我相信始终要善良。”

两人的多年友情如今决裂，不知道还能修补吗？