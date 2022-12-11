银河守护者圣诞特别篇 Guardians of the Galaxy Holiday Special

Disney+ 已上架

漫威献给粉丝的圣诞礼物，关于亲情与友情的内容暖心，时长40多分钟。因星爵（Chris Pratt饰）老是把Kevin Bacon（凯文贝肯）主演的歌舞老片《浑身是劲》（Footloose）挂在嘴边，银河守护者队友特地前往地球绑架凯文贝肯，让星爵度过难忘的圣诞节。此片亮点之一是凯文贝肯在戏里演自己。

安乐岛事件

8频道 晚上10.30

1963年11月，新加坡一场世纪审讯正式开始。在新加坡的法律历史上，以谋杀和暴动的罪名，同时把59个人控上庭，让他们一起出现在犯人栏里，是前所未见的。审讯的规模大到要特制犯人栏收押59个被告，他们必须戴上号码牌，让陪审团记住哪一些人已经被盘问过了。这59个人的命运会如何呢？

圣诞工厂走透透2021 Inside The Christmas Factory

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203）晚上8.05

探索观众最爱的食品和物品制造过程，主持人将踏访英国境内最大型的工厂生产单位，分享工厂内五花八门的工作流程细节。

20世纪少女 20th Century Girl

Netflix 已上架

校园爱情片，以1999年为背景，讲述17岁的宝拉（金裕贞饰）眼前最重要的任务就是替即将出国接受心脏手术的挚友研度（卢允瑞饰）牵线，密切观察研度的暗恋对象，再一五一十地回报，不料这个任务引发错综复杂的四角恋。金裕贞擅长演绎浪漫校园剧，表现令人满意，韩孝周扮演“成年宝拉”，邕圣祐和孔明也有份客串。复古味在浪漫的粉红氛围中飘荡，可惜结局虐心。