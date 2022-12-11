传说里的妖怪去哪儿了

你是否相信孩子的眼睛是透彻灵动的，可以看到更多维的世界？他们的稚嫩妙想时常令人忍俊不住。可有时，你却不得不惊叹他们怎看得到这么多的绚丽多彩？小脑袋瓜里怎么能生出那么多的不可思议！可当他们像你我一样长大成人后，那些奇思妙想就不知跑到哪里去了。好可惜！

Netflix本月新片《山怪巨魔》（Troll）一开头，挪威雄伟险峻的大山透过镜头扑面而来，峭壁上挂着一个几乎看不见的小红点，镜头拉近，那是一个徒手攀岩的十多岁小女生Nora（诺拉）。在经历一次脱手的险情后，倔强的她忍着痛攀上峰顶与父亲会合，一览众山小地听着父亲讲述山精巨怪的神奇传说。诺拉眼中闪耀着的，正是孩子们才会有的那种通透灵光。

清新气息，欣喜连连

作为异兽灾难片，《山怪》很容易让人联想起《哥吉拉》（Godzilla）、《金刚》（Kong）。但在观影过程中，总感觉它与我们熟悉的类型片有所不同。这种“不同”神奇地赋予电影一股清新气息，让人欣喜连连。

古生物学教授诺拉（右）和军方合作解决山怪造成的灾难。（互联网）

20年后，诺拉成长为一名古生物学教授。被父亲从小养成的锲而不舍精神仍然在，长期逻辑缜密的训练使她更愿意接受科学实证，而不是流传在口头的荒诞传说。这一选择让她在事业上大有建树，同时也让她与坚信传说的父亲渐行渐远。并不能责怪诺拉，在理智理性的成年世界，奇思妙想往往与精神失常画上等号。

然而这一天，荒诞传说中的山精巨怪居然跳出来，站到了人们的面前……

《山怪》的情节安排难以跳出框框，不外乎异兽战力破表，从蛮荒之地向繁华都市不断挺进，对人类可能造成的危害越来越大；人类组织运用各种武器尝试阻挡，但无一不是螳臂当车；最终主角凭借“主角光环”灵机一动找到解决方案。

平心而论，《山怪》中的火爆场面只能算是中规中矩，这还多亏有执导过2018《古墓奇兵》（Tomb Raider）的Roar Uthaug（罗阿尔乌索格）加持。面对早已被《哥吉拉》《金刚》等昂贵电脑特效宠坏的现代观众，《山怪》凭借“清新感”另辟蹊径。

展现民主平等、历史底蕴

首先，挪威原始自然的壮丽山色就能给观众带来清新的感受。其次，领衔主演们形象清新，表现自然，配合导演恰到好处的张弛把控，整部电影没有任何拖泥带水的邋遢感觉。再有，就是人物交集时自然而然表现出的那种深入骨髓的民主平等：一介教授面对一国首相时不卑不亢，首相特别助理不耍特权，对谁都温和得像只猫，军人上尉很有主见，并不只是盲目服从，女兵也敢挥拳痛击混账的国防部长……虽然都是电影演绎，却需要足够深厚的民主底蕴，才能在举手投足中不经意地流露出来。

《山怪》的故事还有深厚的历史底蕴做支撑。它来自于绚烂多姿的北欧神话体系，早在1000多年前就广为流传。在中世纪北欧逐渐基督教化的过程中，原本的多神体系遭到有组织、有计划地歪曲与摧毁，慢慢地，传说变成只是传说，虚无缥缈，哄哄孩子罢了，再后来，大家都不会讲自己民族的传说了。世界各个地方、各个民族的孩子们都只知道白雪公主、圣诞老人、米奇老鼠……

传说往往蕴藏着一个民族文化的根源。没有了丰富多彩的传说，连孩子们都变得越来越理性与理智。真希望能有一天，凤凰、麒麟也都能跳出来，吓吓孩子。