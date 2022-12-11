黄文鸿疫后带团游土耳其： 遇示威活动最难忘

电台UFM100.3“一哥”黄文鸿疫后首次带团出国旅行，11月随旅行社带150人的团到土耳其展开11天旅程，最难忘在当地遇上突发性示威活动。

黄文鸿接受《联合早报》访问时回忆说，有一天带团去到土耳其的市区，整团人下船之后，在码头一带被女性示威者和数以百计的镇暴警察围堵，大家都吓一跳；导游忙着打电话“求助”，他则上网搜索了解情况，得悉示威活动是为了当天的“消除对妇女的暴力行为国际日”。他说：“其实示威活动还蛮温和的，示威者只是喊喊口号。我还当场报新闻，团友们知道发生什么事也比较安心。”

黄文鸿和团友在码头一带被示威者和数以百计的镇暴警察围堵，当时吓了一跳。（受访者提供）

这次的团友有老有小，当中不少人第一次遇到示威活动，黄文鸿说，这算是一种“机会教育”。他解释：“以前学新闻，老师说如果站在示威群众中，看到的视角是警察用盾用警棍来对付你。可是如果站在警察的角度，看到的是民众拿东西丢警察。就看你站在哪里，角度会完全不同，刚好那天我们就站在中间。”

每一个旅程或许会有未知的惊喜，黄文鸿每次带团都跟团友们说，有时想看到的东西未必看得到，但不必因此感到失望。

像这次在土耳其，因为风太大，大家都没能坐上热气球，可是团友们也在突发情况下撞见示威活动，这对于小朋友是一个难得的体验，“现在对他们或许作用不大，可是日后他们的联想力、反思能力可能会不一样。比如下次再看到类似场面或看新闻时看到相同画面，比较能感同身受，因为曾经身在其中。”

越来越享受带团的滋味

黄文鸿直言自己从前不喜欢带团，尤其电台刚开台的前几年，大部分团友并非听众；可是多年下来，随着团内的听众比率增加，他越来越享受带团的滋味。

“在巴士上，团友们所投予的眼神完全不一样，我每一天都被听众的爱包围！他们会分享自己喜欢什么，喜欢我做过的什么单元等，这是很幸福的事。听众多了，带团时跟他们的互动是很有趣的。”

问到疫情前后带团，最大的不同是什么？他认为这次行程的松紧度刚刚好，不忘感谢旅行社的安排，还能趁着旅途的空档工作，有时也会早起开会。

黄文鸿说：“疫情期间大家已经熟悉这种工作模式，即使没有见面还是可以工作，工作进度不受影响。我觉得自己效率还蛮高的，能一边旅游一边工作。（不会扫兴吗？）我自从做了电影，就学会了跟问题共存，总不可能不听电话，不解决问题。”

黄文鸿疫后首次带团出国旅行，11月随旅行社带150人的团到土耳其。（受访者提供）

带团须当“四陪”

带团必须当“四陪”！除了陪吃陪喝，黄文鸿笑说，他有时还得陪睡觉、陪洗澡呢。

所谓陪睡，他解释，有时旅客在巴士上睡着，他也会跟着在车上一起“陪睡觉”；陪洗澡指的则是有时大家会一起泡温泉，此行他就体验了土耳其的擦背浴。是否碰到过分热情的听众来敲酒店房门？他答道：“他们不会敲门，即使有听众住隔壁房，碰到也只会礼貌地打一声招呼。”

黄文鸿透露，带团时倒是经常碰到一个尴尬的场面——当女听众热情要求合照时，有的会主动问“我能勾住你的手臂吗？”

他直言，处理这种状况时会特别敏感和谨慎，若觉得不妥或有可能引起遐想，会以开玩笑的方式婉拒，或邀请对方的丈夫一起合影。

黄文鸿也说，DJ带团有必须遵守的守则和礼仪，包括尽量与团友们保持适当的距离，以免引起不必要的误会。

“以前有DJ跟女听众合照，回来之后接到对方老公的投诉信。另一次，有DJ跟一群听众拍照时站在他们的身后，手轻轻地搭在其中一人的肩膀上，事后他被这名听众的丈夫投诉行为不检点。”