时隔9年再唱响红馆 陈奕迅自曝曾担心一睡不起

“E神”陈奕迅时隔9年回到香港红馆，展开25场“FEAR AND DREAMS”演唱会。

演唱会星期五（9日）正式登场，他上半场连唱了20首个，完全以作品说话，跟观众没有交流，有歌迷甚至在台下大喊“Eason讲两句啊！”，但陈奕迅直至完成前3部分的演出后，才首度开腔说话。他幽默说道：“我不是没有东西讲，想留下一点气唱歌，其实我知道红馆看演出的习惯是唱几首歌，歌手就会讲两句……”

随着演唱会进行到后半部分，陈奕迅唱完《幸福摩天轮》后有感而发说：“听到你们的欢呼和支持声，太开心，最想讲谢谢你们。最开心是可以spend time with each other（可以一起共度时光），已好感动。”

陈奕迅谈到入行以来工作从没停过，“3年前这个演唱会还未能举行，卡住了，一直都在等什么时候能开，等的时候开始害怕，很切合主题“FEAR AND DREAMS”（恐惧与梦想）。现在大家已没什么dreams（梦想），（疫情）又见不到人，我都想到好怕，担心过自己会一觉不起，那有没有事要交代、电话密码是否要讲、银行户口的钱怎么办……，其实我没什么钱。”

他补充：“其实大家都害怕，但能怎么样？唯一办法就是不去想，大家的控制欲越来越强，其实没什么东西是可以控制得到的，去做就是了，最重要是这一刻，才是最真实的！”

陈奕迅太太徐濠萦（前排右1至4）、女儿陈康提、冯德伦与太太舒淇都到场支持。（取自明报）

陈奕迅原定于2019年举行的25场红馆圣诞跨年演唱会因当时的香港反修例事件而宣布取消。星期五晚上的首场演出，除了太太徐濠萦及陈康提现身外，不少艺人包括舒淇和冯德伦夫妇都前来捧场。