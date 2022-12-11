艺人看世界杯 陈泓宇盼今年如愿追球

2022年卡塔尔世界杯足球赛踢完八强，将在12月18日进入决赛，全球球迷都非常期待哪个国家会获胜，每场比赛也把赛事不断推向高潮。陈泓宇感叹，每次世杯赛都碰上要拍戏；方威捷则是帅罗的超粉；宗子杰与踢足球的缘分只维持了短短两个星期。

每一次球赛都为赶戏忙，陈泓宇渴望今年世界杯能如愿追球！

泓宇告诉记者，本届世界杯，如果没有撞到拍摄档期的话，他必定会观赛，只是，他目前还在忙于拍摄《医生不是神》，预计将拍到12月底或明年1月，能否如愿追下来的半决赛与决赛，似乎还是未知数。陈泓宇表示，看好法国对决阿根廷，90分钟打平手，可能1比1或2比2，会加时半小时。总的来说，更看好法国会赢一粒球，但陈泓宇表示，这只是纯属他个人的预测。

陈泓宇十多岁就开始看足球了，且每一届的世杯赛事都会看，“不过每一次世界杯都遇到我在拍戏的时候，还记得有一年我拍完戏放工看到很多人在看比赛，很热闹，但明天我还要工作，所以就不能看了。”

陈泓宇也分享自己曾为看球而做过的疯狂事情：“我本身是曼联球队的粉丝，记得有一年，刚好有空档没拍戏，我就特地买了机票飞去英国伦敦，就为了看曼联对战切尔西。”

千里迢迢飞到英国看球赛，陈泓宇表示真的很爽，“因为全部都是曼联粉丝，而且那场比赛是曼联赢，真的是太棒太疯狂了！”

林茜茜：巴西输了 “有点伤心”

林茜茜说，12月11日凌晨球赛很精彩，所以不常会守完整场球赛的她，10日破例跟朋友一起看球赛看到星期天早上5时多。（取自网络）

林茜茜说，星期天（12月11日）凌晨球赛很精彩，所以不常会守完整场球赛的她，星期六（10日）破例跟朋友一起看球赛看到星期天早上5时多。对于目前的赛事成绩，林茜茜说：“怎么会（这样）？好像那些比较强的球队都已经回国了。这让我更想注意接下来的赛果。”

林茜茜说，本身喜欢的巴西，但已止步八强：“当下我确实有点伤心，‘怎么会这样！’我去看了精彩回顾后，这种应该是在压力很大的情况下没有办法进球，结果被朋友亏不要为他们找借口。”

对此，茜茜说，看好克罗地亚对决法国，“因为克罗地亚的防守策略很强，不过法国这次也真的很强，所以我看好他们会赢。但因为我的朋友支持法国，所以我决定跟她唱反调，将用尽全力支持克罗地亚。”

看了星期天凌晨的球赛也让茜茜喜欢上法国的姆巴佩（Mbappe），“他的防守真的一流，如果他盯上了球就会完全追着不放，使尽全力进球，他的反应也很快。”

黄湘淋看好阿根廷夺冠

黄湘淋本身支持英格兰。（取自网络）

黄湘淋本身支持英格兰，不过英格兰已经输了无缘冠军，所以黄湘淋看好阿根廷会拿下本届冠军。

另外，她觉得到目前为止，本届世界杯最精彩的一场球是阿根廷对荷兰。

宗子杰将办派对看决赛

宗子杰说，本身其实没有真正去追看，不过身边的朋友都有看，也会跟他分享。（取自网络）

宗子杰说，本身其实没有真正去追看，不过身边的朋友都有看，也会跟他分享。而这次的世界杯决赛，子杰也将和朋友办一个小型派对，一起感受当下激昂的气氛。

子杰本身喜欢球员梅西（Messi），他说：“在网上看视频就觉得他踢得真的很厉害，我觉得要在自己的领域上达到这么好的水准，真的要下很多苦工，所以我很佩服。”

子杰原来有踢足球的经验，但只维持了短短的两个星期就拜了，“我从读中学开始，身边的朋友都是足球迷，当时我就有尝试去踢足球，可是我差到球明明在地上没动，但我还是踢不到，反而踢到地板，结果扭伤脚，两个多月才康复。”

有了那次的经历后，自己就不再踢球了，转而打篮球。他笑说：“手比脚灵活一点。”

方威捷：若见到“帅罗”会哭

方威捷身穿有帅罗亲笔签名的衣服。（取自网络）

方威捷本身则很喜欢踢足球，七八岁就开始踢球了，还差点加入足球队，但因父母希望他专注学业，所以放弃了。

世界杯的每一场比赛方威捷都会追看，本身最喜欢葡萄牙队，是“帅罗”克·罗纳尔多（C. Ronaldo）的超级粉丝，并说已喜欢他19年了。方威捷说：“我喜欢他的程度已经到了那种如果可以看到他跟他讲话，我会激动到哭。因为他年轻时那种初出茅庐不怕虎的感觉、花俏的运球、闪电般的速度以及帅气的长相，非常吸引我。”

方威捷还珍藏了有帅罗亲笔签名的衣服，帅罗穿的每一双球鞋，方威捷都会去买同款来穿。