美国“摇滚女王”Tina Turner二度白发人送黑发人

美国“摇滚女王”Tina Turner（蒂娜特纳）现年83岁，歌唱事业辉煌的她私生活却不及舞台上光鲜亮丽。她过去曾遭丈夫家暴，2018年才送走大儿子的她如今又传出幼子离世的消息，让她二度白发人送黑发人。

Tina Turner星期六（10日）凌晨在脸书上传她闭着眼睛的黑白照片发文写道：“Ronnie, you left the world far too early. In sorrow I close my eyes and think of you, my beloved son.”（罗尼，你太早离开这个世界了，我悲伤地闭上了眼睛，想起了你，我亲爱的儿子。）

据外媒报道，Ronnie在住家外感到呼吸困难，尽管有路人发现并伸出援手，但仍救不回他。据悉，Ronnie曾经罹患过癌症，身体状况不是很好，这几年也持续跟疾病缠斗。

Tina Turner曾在1978年因丈夫Ike Turner家暴而离婚，她之后凭借对音乐的热爱走过家暴阴霾。她的大儿子Craig Turner（终年59岁）在2018年选择自我了断离开人世，让她伤心欲绝。如今4年后又再经历丧子之痛，让外界替她感到不舍，也担心她目前的状况。