美国“摇滚女王”Tina Turner二度白发人送黑发人

美国“摇滚女王”Tina Turner(蒂娜特纳)现年83岁,歌唱事业辉煌的她私生活却不及舞台上光鲜亮丽。她过去曾遭丈夫家暴,2018年才送走大儿子的她如今又传出幼子离世的消息,让她二度白发人送黑发人。

Tina Turner星期六(10日)凌晨在脸书上传她闭着眼睛的黑白照片发文写道:“Ronnie, you left the world far too early. In sorrow I close my eyes and think of you, my beloved son.”(罗尼,你太早离开这个世界了,我悲伤地闭上了眼睛,想起了你,我亲爱的儿子。)

据外媒报道,Ronnie在住家外感到呼吸困难,尽管有路人发现并伸出援手,但仍救不回他。据悉,Ronnie曾经罹患过癌症,身体状况不是很好,这几年也持续跟疾病缠斗。

Tina Turner曾在1978年因丈夫Ike Turner家暴而离婚,她之后凭借对音乐的热爱走过家暴阴霾。她的大儿子Craig Turner(终年59岁)在2018年选择自我了断离开人世,让她伤心欲绝。如今4年后又再经历丧子之痛,让外界替她感到不舍,也担心她目前的状况。