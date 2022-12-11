回应秦昊与女子牵手照 伊能静：那女生是我朋友

台湾女星伊能静前段时间在抖音晒出泛泪视频，同时写道“我把眼泪含在眼眶里，因为我知道，掉下来就输了”，引发外界揣测她与秦昊婚变。她随后在微博贴出声明，强调两人关系依旧。

最近在台北出席活动的伊能静接受当地媒体访问时，大方回应婚变及整容传言。“习惯了，我在这行很久了，只要有消息要分享一定会分享，到了这年龄坦然面对人生。我跟某抖（指抖音）有长期流量合作的，那就是一个排行前10的视觉效果，那天只是想展现久违的演技，纯是流量置换，我也意外大家反应这么大，当时人在纽约日夜颠倒，一觉睡起来，也就笑看人生了，真的看蛮淡了。”

对于秦昊，伊能静说：“他就是把爱默默放心里的金牛座，8年都很包容我上窜下跳、做事随心所欲，他允许我做自己，我也允许他，我们有很好默契，是很好战友。”

秦昊之前被拍到“跟一个女子握手，伊能静随后赶到”的照片，伊能静解释：“那女生是我朋友，而且那握手一看就知道是朋友之间那种，只能说我押宝押对了，秦先生真是顶流了，我身为老婆等到这天非常骄傲，连这样都能上新闻。”

秦昊日前被拍到与一女子的牵手照。（互联网）

除了含泪视频，之前在节目聊上一段婚姻“丈夫不是医生”上了热搜，伊能静苦笑称自己是热搜体质，不愿再多谈此事，丢出金句：“上辈子的事了，大家赶紧喝孟婆汤吧。”

54岁的伊能静也承认自己有做“小医美”，“女生爱漂亮这是工作一部分，但妈妈给的底子好，脸没有僵，秦先生也照顾得很好，岁月没写到脸上。”