华语歌手李毓芬新作《再见公主》MV预告系列首月内创 一亿播放量

华语国际流行女歌手、影视演员、时尚宠儿……女星李毓芬（洋名Tia Lee）身兼多重身份。在她多采多姿的演艺生涯中，她总是贴上不同的标签，身边围绕着不实的负面新闻从未停止过。这些年她走过的路可谓荆棘满途，但她从未畏惧，反而愈走愈强，这次还交出非常亮眼的成绩，让我们一起来重新认识不一样的李毓芬…

李毓芬备受期待的《再见公主》音乐视频的已在12月9号YouTube及微博上独家首播，让粉丝们欣喜不已。这首单曲的幕后班底非常豪华，更值得留意的是，此曲乃是格莱美获奖制作人Swizz Beatz制作的第一首中文歌曲。才华横溢的Swizz Beatz，曾为包括麦当娜、小甜甜布兰妮、碧昂斯、贾斯丁比伯、Jay-Z等在内的众多音乐传奇创作热门歌曲。

而这首歌的MV则由位于洛杉矶的多元实验性工作室—— Actual Objects 制作，该工作室曾为Nike和Travis Scott等国际名知品牌和艺人度身订造其独特的美学。MV以流行的幻想世界为背景，采用了赛博庞克风格，描绘了Tia 从一个如同受保护动物般的偶像，蜕变为一个独立独行的女性，独自走向世界。

扭转“公主”故事 带出幸福可能

Tia的新歌《再见公主》以“公主”这个文化符号出发，将新的暗黑童话扭转“公主”一词的意义，带出女性幸福的新定义。极具创意的《再见公主》预告系列巧妙地组合了动画、音乐、时尚电影级影片及相片创作，自推出至今，在YouTube、微博和IG等社交平台上，已吸引超过一亿次的播放量，史无前例 。

童话故事中的“公主”，是不少女孩子憧憬的角色，有穿不完的美奂华衣、帅气的王子相伴，在宏伟的城堡过着永远幸福美满的生活。“公主”一词，可说是代表了社会对女性幸福的传统想象。

我希望《再见公主》这首歌，能够号召女性勇敢抱拥自己的内心，相互支持彼此寻找属于自己的真理和力量。——李毓芬

国际精英团队助力 Tia游走虚实之间

在推出新歌《再见公主》的前夕，李毓芬先以一连六集30秒的动画扩展歌曲含意，展现她闯荡娱圈的心路历程，还邀请了多位重量级精英班底创作，来一次跨岸的国际级大制作。动画系列由来自香港含金量极高的团队打造，包括业界资深动画师邓日升及ViuTV电视剧《IT狗》的著名编剧李卓乘。

《再见公主》动画系列以人鱼少女的故事为出发点，在仙女的帮助下，主角化身公主坐上南瓜车，不同的华衣花样迭出，主角受尽镁光灯的宠爱。但她很快就发现华丽的南瓜车原来一直都是在原地踏步，为了追求梦想，她勇敢跳出舒适圈，登上更大的舞台。

但随之迎来的，却是种种刻板的凝视、攻击与恶评。然而，主角迎难而上，一次又一次冲破难关，最终获得如“公主”般的幸福生活。

但故事最大的反转，正在于主角成为公主后，渐渐醒觉那一成不变的丰足生活，仍然不是她追求的真正梦想。于是她询问魔镜，谁拥有世上最大的幸福？这时，镜中浮现中她本真的样子！于是，她毅然决定舍弃“公主”身份，自愿吃下毒苹果找回最初的自己。动画鼓励女性放胆去成为梦想中的自己，展现出除了成为“公主”外，新时代的女性还有更多幸福的可能。

李毓芬新单曲以一连六集的动画扩展歌曲含意，展现她闯荡娱圈的心路历程。（图/李毓芬宣传团队提供）

每集动画的发布都伴随着一个与故事相关的动态和静态影像，配合Tia想强调的内容。动人的动态和静态影像出自于誉满全球的创意总监Tony C. Miller以及蜚声国际广告界及电影界的制作人Kate Wynborne。两位携手在现实中打造动画中的场景设计再配合Tia本人出镜，形成一个动画与真人的强烈对比。

在过去的一个月内，Tia以绘本、动画、剧照和时尚动态影片等不同媒介亮相。如今，Tia在MV中再以科幻形象结合虚拟与现实为观众带来惊喜。

《再见公主》是Tia正式向旧我告别的一首骊歌，意味她告别以住的自己，重塑自我，勇敢迈向新天新地。歌曲以女性的自我赋权为题，寄语新时代女性勇于拥抱真实的自己，活出属于自己的幸福，互相扶持，共同塑造美好的未来。

更多Tia新动态，请关注她的脸书、Instagram或是YouTube。

【本文由李毓芬《再见公主》宣传团队呈献】