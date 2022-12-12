两周前换肝 资深音乐人林秋离病逝

台湾资深音乐人林秋离星期日（11日）离世，终年62岁。

林秋离的妻子熊美玲星期一（12日）在脸书证实先生辞世的消息。林秋离这几年深受肝肿瘤、肝硬化所苦。据台湾媒体报道，11月29日他才进手术房接受大儿子捐肝，动完手术的前两天意识还很清楚，不料病情急转直下，12月3日第2次进手术房，如今传出不幸消息，令人不舍。

林秋离的大儿子林雨果在脸书发文悼念父亲，令人鼻酸。他透露，父亲是在全家人的陪伴下安详地先上路，“我爸爸一生浪漫洒脱，行事秉持自我风格，造就了他影响超过三代人的音乐作品，和他在我们家人心中永远存在的顽童形象。”

他也谈及自己捐肝给父亲的心境，“11月29日，我捐赠55%的肝脏延续我爸爸的生命。也许会是20年，也许会是2个月，或者是2个星期，但我不计较那时间的长短。把我的一部份给他是我最坚定的决定，没有之一。尽管这不代表我对我爸爸没有其他的后悔与遗憾。我有很多：那些来不及说的话、还没学完的音乐知识、还没出发的家族旅行、还没抱到的孙子，很多，真的很多。可我也不想回到过去去改变些什么，因为这些所谓的遗憾与后悔早已成为我们人生的一部份，随我继续前行，我不会拿它与任何东西交换。先让老师潇洒的走吧，以他最动人的姿态帮我们探路。我的肝将为了他重新长回原本90%的大小，到了那时，我爸爸将再次与我同在。”

小儿子林雨塘则写道：“一辈子爱冲的爸爸，先替我们上天探路去了。爸爸谢谢你，我以身为你的儿子为荣。”

林俊杰（左）及阿杜（左二）发文悼念恩师林秋离（右）。（取自艺人Instagram）

林俊杰 阿杜发文悼念恩师

本地歌手阿杜星期一（12日）中午得知消息后在微博发文悼念恩师。他写道：“恩师林秋离老师昨天下午离开了我们，听到这个消息我很悲痛。老师一路走好，也希望美玲姐及家人节哀顺变！要坚强起来、要好好的～非常感谢林老师的栽培和教导，一直鼓励我让我坚持，没有林老师也就没有我今天的成绩。感恩。”

林俊杰也在星期一（12日）下午贴出与恩师的旧照，并写道：“林秋离老师，你在我心里一直都是那位伟大的恩师，在我的音乐世界里的大家长。你看着我从一个懵懵懂懂的小男生一路长大。我不懂得表达自己，所以我们携手并肩，用一首一首的作品纪录我们的人生。谢谢你，秋离老师，希望你带着美好的回忆上路，一路上也带着家人朋友们给予你的满满的爱。我会非常想念你，想念你的幽默，想念听你分享你作品中的许多巧思，想念能够在夜深人静时和你分享许多心中的灵感……我音乐世界里的英雄，林秋离老师，一路好走！”

林秋离曾担任台湾海蝶音乐公司董事长，在海蝶期间发掘了新加坡歌手陈洁仪、阿杜与林俊杰，三人到台湾发展都和他有过师生情，《江南》《不为谁而作的歌》《天黑》《曹操》《第二天堂》《心痛》《逼得太紧》《伤心》等师徒联手的作品都是名曲。