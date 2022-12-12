计划50岁半退休 陈罗密欧置业 要当包租公

计划50岁开始半退休，陈罗密欧添购物业，退休后当包租公！

消失一段时间的陈罗密欧终于回到荧幕，在即将播映的《遇见你，真香！》亮相。陈罗密欧希望退休后能当包租公，他接受《新明日报》访问时说：“我前半年在休假没有拍戏，期间也出国散心。”

望退休每半年住外国

除了当演员，陈罗密欧也想当包租公，“我觉得做生意第一件要懊恼的东西就是租金，所以与其去做生意，不如我去当一个包租公，把自己的地方租出去给别人做生意。我觉得这是一个很好的退休方式。”而他本身也已经有开始购买产业了。

有计划几时退休吗？

“哇！最近也有人在问我这个问题，不过没那么快，我觉得差不多到了50岁，应该就会‘一脚踏出来’，不要接那么多戏，然后可以去看看世界。”

陈罗密欧的理想退休生活是每年有一半时间住在外国，而他向往的国家包括印尼、巴黎、泰国、澳大利亚或新西兰。

不过他立即补上一句：“讲而已啦，可能我60多岁的时候还在拍戏，哈哈……”

甩白马王子形象演奸商

休假回来后，陈罗密欧全力投入工作，已经接拍了另一部剧《SHERO》，他也一改以往的白马王子形象，化身成奸商。

他坦言这个角色有挑战，因为需要去了解人与人之间比较邪恶的一面，“虽然以前接到剧本也会觉得角色很难演，可是这个角色，我看了剧本后觉得难到不知道要怎么演，发呆了很久。”

陈罗密欧觉得这是一种新的考验，对此，除了通过看戏诠释黑暗角色，他也会为自己“洗脑”，“因为我觉得要演一个很奸诈的角色，第一个要做到的就是自己要有自信，这样眼神才能很坚定（到位）。这是我觉得自己需要逼出来的东西。”

看好许瑞奇洪丽婷

演艺圈后浪辈出，身为前辈，会不会觉得后浪来势汹汹，自己受到威胁？

他笑言：“我已经接受了这个事实，总会有比你好看的人，比你有天分的人出现，比不完的，所以我要调适心态。面对势头很猛的后辈，我就会自我评估，看我是否有一直在进步以及是否还有进步的空间。”

看好哪位后辈？

陈罗密欧点名许瑞奇和洪丽婷，“许瑞奇饰演的郑天才确实很新鲜，也能让大家信服，对他刮目相看。我看过洪丽婷的一些戏，觉得还不错。”

遇粉丝妈妈为爱女牵线

陈罗密欧分享曾遇到一名女粉丝的妈妈直接来问他，“你可不可以跟我女儿交往？留个电话，以后有机会”。而她的女儿就坐在旁边很腼腆地等待他的答复。

遇到这样的情况，他都会直接拒绝，“粉丝会把你当成未来老公，这是一个无法控制的东西，所以就不要给她们有一点希望。”

最近很多艺人结婚生子，陈罗密欧透露自己曾有过结婚的念头，不过他觉得还是顺其自然，“我大哥也已经结婚生子了，我觉得我和弟弟很幸运，不会被催婚。”

对于女朋友的条件，陈罗密欧希望是能体谅自己工作性质的圈外人，以及不抽烟。