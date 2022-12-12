新剧演“恐婚女” 陈楚寰：27岁就想嫁

陈楚寰新剧演绎与以往大不同的角色，是个“恐婚”、“公主个性”的女生。日前《新明日报》记者联系上楚寰，与她谈到角色与婚姻观时，她透露自己与角色大不同，对婚姻抱着非常乐观的看法。

楚寰在《家人之间》饰演的陈允恩，皆因父亲不到一年续弦，使她不相信婚姻。现实生活中，楚寰生长在和谐有爱的家庭，父母十分甜蜜恩爱，令她十分羡慕。

“他们有时候还会在我们面前‘放闪’，会搂搂抱抱的，他们真的很擅长表达爱意。”楚寰也因此从小懂得通过言语和行动去表达爱，她说：“我很希望自己以后也能拥有一个这样的伴侣。”

中学时期就计划要几岁结婚

《新明日报》记者问楚寰有没有打算何时结婚？楚寰听完大笑起来，透露自己其实早在念中学时就有了打算。她说：“当时我心中的‘标准婚龄’是27岁。”楚寰接着笑说：“现在很明显我已经超过那个年龄。”

楚寰上个月刚过30岁生日，虽然没能在“预设年龄”结婚，不过她很满意自己现在的状态，有一份自己热爱的工作。“我相信在对的时候，那个对的人就会出现。”

楚寰在剧中与包勋评、徐鸣杰饰演三兄妹，谈到合作，楚寰笑说自己“受宠若惊”。毕竟突然有两个又帅又暖的“哥哥”护花，楚寰直言：“我是个非常幸福的妹妹。”

剧里被哥哥们宠成公主，剧外却是朋友眼中又刚又独立的女生。“我有一个哥哥和一个妹妹，我是被夹在中间的那个，所以我的性格可能还是比较平衡。”