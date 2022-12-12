IU为芝研订制珍珠皇冠 T-ara前成员缺席婚礼传不和

韩国女团T-ara成员芝妍和职棒选手黄载均星期六（10日）举行婚礼，芝妍星期一（12日）在社媒感谢到场祝贺的亲友，还曝光12年挚友IU所送的礼物。

芝妍在IG一连更新3则贴文，首先是和黄载均在婚礼现场的侧拍照，每一张都充斥着幸福的笑容。接着，她分享了在后台与T-ara成员恩静（Eun-jung）、居丽（Qri）、孝敏（Hyomin）合照侧拍：“一看到姐姐们的脸我瞬间飙泪，姐姐们说今天是好日子干嘛哭，不要哭，结果讲祝词的时候连续3次的眼泪攻击。”

芝妍在IG分享好友们来参加婚礼的照片，上图为IU、下图为T-ara成员。（取自艺人Instagram）

除此之外，芝妍也特别提到当天第一个到结婚会场的IU以及她所送的新婚礼物。礼物是一个珍珠皇冠，旁边写着芝妍名字的缩写“JY”。芝妍还公开了IU手写信部分内容：“会送这份礼物是因为你的诞生石是珍珠，所以我订制了珍珠皇冠，就当纪念品好好珍藏。想要很久很久以后你再拿出来看时，能够想起青春年华的你是如此美丽又珍贵，我觉得皇冠（Tiara和T-ara同音）是最适合的，未来也活得像女王一样吧！要过得幸福喔！”

IU为好友订制的新婚礼物。（取自艺人Instagram）

另外，T-ara成员未全员到齐也引发网民热议。恩静、居丽、孝敏全到齐，却不见前团员宝蓝（Boram）与昭妍（Soyeon），因此有不少人猜测退团2人与T-ara现存4人关系不和。昭妍日前陪伴足球选手老公赵佑民前往卡塔尔参加世界杯，韩国队星期五（9日）结束在当地的赛事后回国，小俩口便待在济州岛休假。但人在韩国的她，却未出席前队友芝妍10日的婚礼。

据韩媒报道，昭妍经纪公司THINK娱乐对外回应表示，昭妍因在济州岛的行程还没结束，所以才缺席，但之后又补充称“昭妍结婚后就不太跟圈内人士联络了，也不太知道她确切的想法”，回复模糊不清。