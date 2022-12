凯蒂温丝乐：拍《阿凡达》泡水比《铁达尼号》舒服

(综合讯)好莱坞女星Kate Winslet(凯蒂温丝乐)25年前与名导James Cameron(詹姆斯卡梅伦)共创《铁达尼号》(Titanic)全球轰动狂潮,两人再度合作的超级大片《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water)星期四(12月15日)在本地重锤出击,凯蒂比较两片的水戏时坦言:“拍《阿凡达:水之道》舒服多了!”

凯蒂在《铁》饰演百年前的千金小姐,要穿厚重马甲,戴项链、帽子、手套等,她说:“每次下水都是一片混乱,没有一次能照着预期进行。”

《阿凡达》剧组对于水的掌握更胜25年前,流程更细致,所有演员都知道该做些什么,能够有更完美的演出。虽然得学自由潜水和在水中长时间闭气,体力要求很严苛,凯蒂仍认为整体的气氛比拍《铁》轻松不少。

另一大转变,是她和卡梅伦的合作气氛,当年凯蒂虽是新秀,对表演却很有想法,常与“片场暴君”卡梅伦针锋相对。过了20多年,两人都有成长,也更具自信,找到更融洽的共事方式,凯蒂说:“剧本上有任何问题,他都会鼓励演员提出意见,一起修改,我在影剧圈这么多年也学到很多,更懂得如何把我所能尽量地发挥。”

凯蒂温丝乐在《阿凡达:水之道》变身为生活在水乡泽国的部落王后。(二十世纪褔斯影片提供)

凯蒂在《阿凡达》饰演生活在水乡泽国的部落王后,身怀六甲也能拿武器上战场,是标准的女强人。她为影片在水中闭气超过7分钟,外国媒体纷纷标榜“媲美之前纪录保持人汤姆克鲁斯”,凯蒂笑着回应:“我40多岁,又是3个孩子的妈,还能通过这样的体力大考验,真的很骄傲。”