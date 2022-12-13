凯蒂温丝乐：拍《阿凡达》泡水比《铁达尼号》舒服

（综合讯）好莱坞女星Kate Winslet（凯蒂温丝乐）25年前与名导James Cameron（詹姆斯卡梅伦）共创《铁达尼号》（Titanic）全球轰动狂潮，两人再度合作的超级大片《阿凡达：水之道》（Avatar: The Way of Water）星期四（12月15日）在本地重锤出击，凯蒂比较两片的水戏时坦言：“拍《阿凡达：水之道》舒服多了！”

凯蒂在《铁》饰演百年前的千金小姐，要穿厚重马甲，戴项链、帽子、手套等，她说：“每次下水都是一片混乱，没有一次能照着预期进行。”

《阿凡达》剧组对于水的掌握更胜25年前，流程更细致，所有演员都知道该做些什么，能够有更完美的演出。虽然得学自由潜水和在水中长时间闭气，体力要求很严苛，凯蒂仍认为整体的气氛比拍《铁》轻松不少。

另一大转变，是她和卡梅伦的合作气氛，当年凯蒂虽是新秀，对表演却很有想法，常与“片场暴君”卡梅伦针锋相对。过了20多年，两人都有成长，也更具自信，找到更融洽的共事方式，凯蒂说：“剧本上有任何问题，他都会鼓励演员提出意见，一起修改，我在影剧圈这么多年也学到很多，更懂得如何把我所能尽量地发挥。”

凯蒂温丝乐在《阿凡达：水之道》变身为生活在水乡泽国的部落王后。（二十世纪褔斯影片提供）

凯蒂在《阿凡达》饰演生活在水乡泽国的部落王后，身怀六甲也能拿武器上战场，是标准的女强人。她为影片在水中闭气超过7分钟，外国媒体纷纷标榜“媲美之前纪录保持人汤姆克鲁斯”，凯蒂笑着回应：“我40多岁，又是3个孩子的妈，还能通过这样的体力大考验，真的很骄傲。”