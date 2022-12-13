雅慧周末环保市集卖T恤 新剧首次演妈妈

（本地讯）本地女星雅慧继今年1月播出的《多年以后的全家福》之后，许久未在小荧幕露面，但她陆续在社媒分享旅游照片，澳大利亚、越南、马六甲到处玩，还上了前往槟城的游轮。充分休息的雅慧目前已经投入新剧的拍摄，她受访时透露：“我在11月5日开工，会在新剧演女强人，而且第一次演妈妈！”

新剧《家人之间》预计明年5月1日上映，雅慧跟包勋评演出“离婚夫妇”。包勋评经历酒驾风波后，似乎星途无阻，不仅参演热剧《过江新娘》的续集《遇见你，真香！》，还在电影《花路阿朱妈》饰演洪慧芳的儿子。包勋评在拍摄中的新剧《家人之间》担纲，相信粉丝都期待他的表现。包勋评在剧中与陈楚寰、徐鸣杰饰演三兄妹，陈楚寰受访谈到新剧，笑说自己是非常幸福的妹妹，突然有两个又帅又暖的“哥哥”护花。

雅慧设计限量款T恤义卖

雅慧是新加坡红十字会的慈善大使，她11月24日刚跟《灵探》主要演员黄思恬、谢俊峰、田铭耀及郭亮前往红十字会的残疾日间护理中心做义工，回馈社会。

雅慧身为自然爱好者，来临的星期六（12月17日）她将在“Magical Love, Magical Earth”环保市集（地点：42 Waterloo Street S187951）售卖亲自设计的限量款T恤，为Women in Red #Grateful Hearts运动筹款。环保市集有不少环保品牌及业者齐聚，将捐出至少20%的销售收入行善。