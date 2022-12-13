异感追击：连瞳 Connect

可在Disney+观看

这部韩国惊悚新剧开始不到10分钟，就有令人吃惊的画面。广场上竖着一座女人雕像，引人围观并纷纷拿起手机拍照。突然，雕像的眼睛和手指开始流血，原来是一具真人的尸体！

之后剧情转到男主角河东修（丁海寅饰）身上，他被器官猎人绑架并摘下一对眼睛，胸部也被割开，准备取出其他器官。瞬间，东修胸部的伤口自动愈合，他站起身，取回一只眼睛放回脸上，但来不及拿走另一只眼睛，就被迫逃走。

透过眼球产生联结

原来东修是拥有不死之身的异种人，不论伤势多么严重都能自己痊愈。东修逃脱后发现，自己能透过被夺走的眼球与接受眼球移植的人联结（connect），看见对方所看见的一切，而这个人竟然是一个连环杀手。

高庚杓饰演变态杀人魔，喜欢把尸体装饰成艺术品展示。（图片由Disney+提供）

外表斯斯文文，在大型广告公司上班的吴振燮（高庚杓饰），是极度冷血的变态杀人魔，他喜欢把尸体装饰成艺术品，然后摆在公共场所，像是在炫耀自己的收藏。

东修誓要找到振燮，取回被夺走的眼球。他透过振燮的视角寻找线索，只是东修有时候看得见，有时候看不见，这让他非常烦躁。

原来两人联结的关键是一首歌曲。东修以不露脸的方式在网上发表的一首歌大受欢迎，而振燮只要听到这首歌，例如同事在哼唱，或有人设置成手机铃声并响起，振燮和东修的眼睛就会作痛，这时候东修就会看见振燮所看见的一切。

东修寻找振燮的过程中，一个对他的不死之身充满好奇的女子李伊琅（金慧峻饰）出现，说要协助他。东修终于找到振燮上班的地点，只是他还没看到对方的模样，却成了杀人案的嫌犯。为了洗脱嫌疑，东修唯有向警员坦露自己“不死之身”的秘密，并告诉警员，他看到振燮准备再干案，目标是三个孩童，要赶紧阻止。

振燮后来得知自己的视角与东修“联结”，两人在“知己知彼”的情况下，展开对决。

日本暴力美学大师导韩剧

这部剧不宜“配饭”，因为有不少恶心的画面，例如东修被流氓割下一只耳朵后，只见他冷静地捡起耳朵，然后耳朵和脸上的伤口都出现许多触角并联结，耳朵就这样“归位”痊愈了。还有东修的手臂被器官猎人用斧头砍下，眼球在地上滚动等画面，都让人看得毛骨悚然。

画面虽然血淋淋，但处理得很有艺术感，因为导演是有“日本暴力美学大师”称号的三池崇史，他在自己的这部韩剧处女作将暴力、血腥、音乐和艺术结合，为韩国惊悚剧注入新鲜感。

全剧只有六集，惊悚和紧张的氛围贯穿整部剧，让人忍不住想一口气追完。

剧的结尾带出一个信息，就是我们怎么看待一个人的不同，包括当事人怎么看自己。患癌的振燮渴望拥有东修的自愈超能力，但东修因为这个超能力，从小就是他人眼中的“怪物”，他一直渴望自己是平凡人。

剧终留下伏笔，像是有人要来抓走东修，看来会有第二季。

家有囍事2020 All's Well End's Well 2020

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主演：张智霖、黄百鸣、张继聪、周秀娜。游氏三兄弟巧用计谋警恶惩奸，遇上雷氏姐妹花，联手布局对抗黑帮头目。过程中人人扮鬼扮马，诡计百出，将恶人绳之以法，彼此的感情火速滋长，最终带来连环喜事。

星期二特写：两代之间

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史密夫VS史密妻 Mr. & Mrs. Smith

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