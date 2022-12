杨紫琼首度入围金球奖影后 《阿凡达》《捍卫战士》争最佳影片

(综合讯)第80届金球奖(Golden Globe Awards)公布入围名单,以《卧虎藏龙》《007:明日帝国》(Tomorrow Never Dies)享誉国际的60岁马来西亚华裔女星杨紫琼,以《妈的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)首度入围金球奖音乐或喜剧类影后。名单中的大惊奇是后天才上映的影史冠军电影《阿凡达》续集《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water)入围最佳影片,将与“阿汤哥”Tom Cruise的《捍卫战士:独行侠》(Top Gun: Maverick)对决。

Tom Cruise监制兼主演的《捍卫战士:独行侠》叫好又叫座。(互联网)

电影类入围名单中,以Colin Farrell主演的《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)提名8奖最多。《妈的多重宇宙》不只杨紫琼提名影后,Jamie Lee Curtis与关继威也分别提名女配及男配,总共提名6奖紧追在后。

金球奖本来是电影圈重要性仅次于奥斯卡奖的大奖,去年遭《洛杉矶时报》踢爆主办单位“好莱坞外籍记者协会”(HFPA)完全没有非裔成员,还被爆料协会的财务和操守有问题,包括片商招待具投票权的成员出国,也有多家公关公司出面指控协会内的歧视行为。曾获3座金球奖的阿汤哥带头退回奖座以示抗议,年初的颁奖典礼也遭业界群起抵制。

今年的入围名单中,除了有阿汤哥的《捍卫战士:独行侠》,过去指控遭好莱坞外籍记者协会前总裁Philip Berk性骚的Brendan Fraser,也以《我的鲸鱼老爸》(The Whale)提名戏剧类影帝,他俩出席明年金球奖颁奖典礼的可能性都不高,至于好莱坞是否会继续抵制,仍有待观察。金球奖成绩将于明年1月11日揭晓。

第80届金球奖电影类主要入围名单

(戏剧类)

最佳影片:

《阿凡达:水之道》

《猫王艾维斯》

《法贝尔曼》

《TÁR塔尔》

《捍卫战士:独行侠》

最佳男主角:

Austin Butler/《猫王艾维斯》

Brendan Fraser/《我的鲸鱼老爸》

Hugh Jackman/《爱子》

Bill Nighy/《伦敦生之欲》

Jeremy Pope/《The Inspection》

最佳女主角:

Cate Blanchett/《TÁR塔尔》

Olivia Colman/《光影帝国》

Viola Davis/《女王》

Ana De Armas/《金发梦露》

Michelle Williams/《法贝尔曼》

(音乐或喜剧类)

最佳影片:

《巴比伦》

《伊尼舍林的女妖》

《妈的多重宇宙》

《锋回路转:抽丝剥茧》

《疯狂富作用》

最佳男主角:

Diego Calva/《巴比伦》

Daniel Craig/《锋回路转:抽丝剥茧》

Adam Driver/《白噪音》

Colin Farrell/《伊尼舍林的女妖》

Ralph Fiennes/《五星飨魇》

最佳女主角:

Lesley Manville/《哈里斯夫人去巴黎》

Margot Robbie/《巴比伦》

Anya Taylor-Joy/《五星飨魇》

Emma Thompson/《Good Luck To You, Leo Grande》

杨紫琼/《妈的多重宇宙》

最佳男配角:

Brendan Gleeson/《伊尼舍林的女妖》

Barry Keoghan/《伊尼舍林的女妖》

Brad Pitt /《巴比伦》

关继辉/《妈的多重宇宙》

Eddie Redmayne/《死亡天使》

最佳女配角:

Angela Bassett/《黑豹2:瓦干达万岁》

Kerry Condon/《伊尼舍林的女妖》

Jamie Lee Curtis/《妈的多重宇宙》

Dolly De Leon/《疯狂富作用》

Carey Mulligan/《她有话要说》

最佳导演:

James Cameron/《阿凡达:水之道》

Steven Spielberg/《法贝尔曼》

关家永、Daniel Scheinert/《妈的多重宇宙》

Baz Luhrmann/《猫王艾维斯》

Martin McDonagh/《伊尼舍林的女妖》