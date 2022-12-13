杨紫琼首度入围金球奖影后 《阿凡达》《捍卫战士》争最佳影片

（综合讯）第80届金球奖（Golden Globe Awards）公布入围名单，以《卧虎藏龙》《007：明日帝国》（Tomorrow Never Dies）享誉国际的60岁马来西亚华裔女星杨紫琼，以《妈的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）首度入围金球奖音乐或喜剧类影后。名单中的大惊奇是后天才上映的影史冠军电影《阿凡达》续集《阿凡达：水之道》（Avatar: The Way of Water）入围最佳影片，将与“阿汤哥”Tom Cruise的《捍卫战士：独行侠》(Top Gun: Maverick）对决。

Tom Cruise监制兼主演的《捍卫战士：独行侠》叫好又叫座。（互联网）

电影类入围名单中，以Colin Farrell主演的《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）提名8奖最多。《妈的多重宇宙》不只杨紫琼提名影后，Jamie Lee Curtis与关继威也分别提名女配及男配，总共提名6奖紧追在后。

金球奖本来是电影圈重要性仅次于奥斯卡奖的大奖，去年遭《洛杉矶时报》踢爆主办单位“好莱坞外籍记者协会”（HFPA）完全没有非裔成员，还被爆料协会的财务和操守有问题，包括片商招待具投票权的成员出国，也有多家公关公司出面指控协会内的歧视行为。曾获3座金球奖的阿汤哥带头退回奖座以示抗议，年初的颁奖典礼也遭业界群起抵制。

今年的入围名单中，除了有阿汤哥的《捍卫战士：独行侠》，过去指控遭好莱坞外籍记者协会前总裁Philip Berk性骚的Brendan Fraser，也以《我的鲸鱼老爸》（The Whale）提名戏剧类影帝，他俩出席明年金球奖颁奖典礼的可能性都不高，至于好莱坞是否会继续抵制，仍有待观察。金球奖成绩将于明年1月11日揭晓。

第80届金球奖电影类主要入围名单

（戏剧类）

最佳影片：

《阿凡达：水之道》

《猫王艾维斯》

《法贝尔曼》

《TÁR塔尔》

《捍卫战士：独行侠》

最佳男主角：

Austin Butler／《猫王艾维斯》

Brendan Fraser／《我的鲸鱼老爸》

Hugh Jackman／《爱子》

Bill Nighy／《伦敦生之欲》

Jeremy Pope／《The Inspection》

最佳女主角：

Cate Blanchett／《TÁR塔尔》

Olivia Colman／《光影帝国》

Viola Davis／《女王》

Ana De Armas／《金发梦露》

Michelle Williams／《法贝尔曼》

（音乐或喜剧类）

最佳影片：

《巴比伦》

《伊尼舍林的女妖》

《妈的多重宇宙》

《锋回路转：抽丝剥茧》

《疯狂富作用》

最佳男主角：

Diego Calva／《巴比伦》

Daniel Craig／《锋回路转：抽丝剥茧》

Adam Driver／《白噪音》

Colin Farrell／《伊尼舍林的女妖》

Ralph Fiennes／《五星飨魇》

最佳女主角：

Lesley Manville／《哈里斯夫人去巴黎》

Margot Robbie／《巴比伦》

Anya Taylor-Joy／《五星飨魇》

Emma Thompson／《Good Luck To You, Leo Grande》

杨紫琼／《妈的多重宇宙》

最佳男配角：

Brendan Gleeson／《伊尼舍林的女妖》

Barry Keoghan／《伊尼舍林的女妖》

Brad Pitt ／《巴比伦》

关继辉／《妈的多重宇宙》

Eddie Redmayne／《死亡天使》

最佳女配角：

Angela Bassett／《黑豹2：瓦干达万岁》

Kerry Condon／《伊尼舍林的女妖》

Jamie Lee Curtis／《妈的多重宇宙》

Dolly De Leon／《疯狂富作用》

Carey Mulligan／《她有话要说》

最佳导演：

James Cameron／《阿凡达：水之道》

Steven Spielberg／《法贝尔曼》

关家永、Daniel Scheinert／《妈的多重宇宙》

Baz Luhrmann／《猫王艾维斯》

Martin McDonagh／《伊尼舍林的女妖》