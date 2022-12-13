吴尊望阿根廷胜：给梅西最后礼物

吴尊测世界杯足球赛，预测大决赛将是阿根廷对决法国：“可能会打平手，靠点球决胜负，但我希望阿根廷会赢，作为送给梅西的礼物！”

移居中国的型男吴尊钟爱运动，是一名典型球迷，正值世界杯期间，他不时在社交网为爱队阿根廷打气，也提到他对世界杯的情意结：“足球是我爱上的第一项运动，我在1986年看了世界杯，从此就开始迷上足球了，天天在家楼下踢球，小时候踢的是中锋，还疯狂买贴纸贴满世界杯的贴纸本，变成世界杯的粉丝，2018年还带了家人去看世界杯球赛。”

吴尊向《新明日报》透露：“我收集世界杯足球，年份从1974年开始，哈哈，1974年、1978年我都还未出世、1982年、1986年、1990年、1994年啊，我都有。除了收集足球，还有马拉多纳的签名球衣……”

今年世界杯，吴尊没办法飞去卡塔尔追球，“我们在中国，孩子要读书，我没办法离开他们。一方面也碍于疫情，暂不飞去卡塔尔，跟孩子在一起比较重要，他们才刚念几个月书，还没真正稳定下来。”

吴尊说，他一定会追今年世界杯大决赛，问起支持的球队，他力挺阿根廷，支持的第二支队伍是葡萄牙，但该队已出局。他说：“其实一直很希望见到梅西决战帅罗，两个人是当今足坛影响力最大的球星，假如能看到两人决赛对决，那一定会让世界杯很难忘、很精彩，也很经典。”

预测踢平手 点球决胜负

吴尊作出半决赛预测：第一场是阿根廷对克罗地亚，1比0；第二场半决赛则是法国对摩洛哥，2比1。

他说：“我看好阿根廷与法国有机会杀入决赛，可能会踢个平手，靠点球决胜负。当然我支持阿根廷，希望阿根廷可以赢，那是送给梅西最棒的礼物，因为他已宣布不会参加国际比赛了，所以这是他参加的最后一届了。”

与儿一起追球

吴尊也透露，追看世界杯是两父子的共同兴趣：“我儿子也很爱踢足球，每天在学校都踢，这一次世界杯我们两父子一起追球。”

问起演艺动向，吴尊正忙于录制一档中国综艺节目，明年春节，他们一家将飞回文莱与老家亲人团聚度新春。