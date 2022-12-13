拍戏兼顾小六会考 王勇畯如愿进入心仪中学

本地剧《医生不是神》12岁童星王勇畯参演至少26部影视剧，小六会考也坚持拍戏，在片场做功课，如愿进入心仪中学。

王勇畯在《医生》中与郭舒贤演母子，他在剧中饰演的“黄子锐”患有哮喘病，虽然父母离异却乖巧懂事。

怕不达导演要求有压力

小小年纪演绎哮喘病，王勇畯坦言有压力，并担心导演会不满意自己的表演。“我很怕我演不出导演要的东西，就会有压力。”

好在勇畯有父母支持，爸爸帮他搜集哮喘病资料，为他提供建议，他说：“爸爸不想我太有压力，他鼓励我不一定要做到百分之百完全一样，努力做到接近就行了。”

趁休息片场温习功课 “妈妈”郭舒贤在旁教导

勇畯从六岁开始拍戏，这些年为了不落下学业，他会趁休息时间在片场复习、做功课。他说：“有时候爸爸不在，剧组的哥哥姐姐，还有‘妈咪’（郭舒贤）他们也会教我做功课。”直到晚上收工，勇畯还要接着去上补习班。

早前小六会考成绩公布，《新明日报》记者联络上勇畯，他受访时坦言成绩没有自己预期的好，不过他还是通过DSA，顺利进入心仪的中学。

戏龄六年 26部作品

除了《医生》，王勇畯还参演《心点心》、《老友万岁》、《关键证人》、《卫国先锋2》、《21点灵》等至少26部影视剧，其中还包括印度剧《Ming Lee c/o Manickam》，他在当中担任主演。戏龄六年，26部作品算是相当高产量，就连许瑞奇都在节目上不禁“眼红”感叹：“他的作品比我多喔！”

勇畯热爱演戏，演员的身份也让他在同龄人中受到不少关注，他透露常有同学，或是学弟学妹在电视、社媒看到他，会在学校与他聊起他的表演，让他感到非常开心。“我还有些朋友会跟我开玩笑说我演得不好、很奇怪，不过没关系啦！”