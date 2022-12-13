安以轩老公不认罪：1年去不到赌厅几次

（综合讯）41岁台湾女星安以轩与德晋集团老板陈荣炼结婚5年，育有一对儿女。去年11月陈荣炼涉嫌在中国开设赌场，被控涉不法经营赌博、诈骗和清洗黑钱等共83项罪名，更遭澳门政府求偿约1亿新元，并已遭羁押近1年。

案件12月12日开庭时，陈荣炼一改先前沉默态度，极力否认犯罪，更向法官对天发誓，表示自己“一年去不到赌厅几次”，不参与赌厅日常管理。

据《澳门日报》报道，陈荣炼上周开庭时，全程保持沉默，不作自辩。12日开庭续审时他首度开腔表示自己不参与德晋日常管理，不知道赌厅的运作。法官多次问他谁是实际管理者？陈荣炼则称德晋成立10多年，有营运团队，有一套管理架构模式。

此外，陈荣炼也澄清自己从没看过写着“赌底面等同逃税，是非法博彩行为”的培训文件，也没看过同事制作。至于被控和以较高码佣吸引赌客“赌底面（台面下的对赌）”，陈荣炼则表示不知道员工会纪录“星数”，更信誓旦旦地说“我可以向法官对天发誓”，否认德晋有赌底面。

之后法官追问他为何德晋要烧毁文件？陈荣炼说，当时六大博企通知结束合约，才在2021年12月关闭赌厅。当时电脑部门问客户资料要如何处理，他担心同事会出售客户资料才做清理，并表示“如果要毁灭证据，2个月前太阳城被拉已经毁灭。”