娱乐吃瓜：爱上明星的代价 当刘德华老婆23年无名分 Ella老公被指耍大牌

林青霞日前说，丈夫邢李㷧“娶我要付出的最大代价就是必须出现在传媒上”。因为自己是公众人物，导致家人难免受媒体关注，林青霞对家人一直深感抱歉。

有人说，结婚不是两个人的事，而是两个家庭的事。当碰上另一半是明星的时候，两个人的婚姻瞬间变成全世界的事。看看还有哪些明星的圈外伴侣为爱付出了什么代价。

最会藏 ：刘德华老婆无名23年

连刘嘉玲都说“天王嫂”朱丽倩牺牲很大！2011年刘德华在香港办演唱会，刘嘉玲代梁朝伟出席，在台上大胆提及刘德华的禁忌话题——老婆朱丽倩。

刘嘉玲当时说：“作为一个女人那是很不简单的，刘德华虽然要牺牲美食和正常人的生活，但她牺牲得更多！希望你们甜甜蜜蜜。”

刘德华与朱丽倩1986年开始秘恋，2008年秘密结婚，2009年公开关系，2012年生下一女。（互联网）

刘德华与朱丽倩1986年相识相恋，香港媒体闻得风声后在上世纪90年代开始不断报道两人的恋情。有说朱丽倩90年代初期就已搬到香港生活，2008年也传出两人已秘密结婚。2005年，刘德华唯一承认过的前任女友喻可欣出书《情海星空——我与刘德华》，不限尺度公开这段往日情的细节，直接打脸一直默默付出的朱丽倩。

然而，刘德华始终三缄其口，直到2009年朱丽倩的父亲去世，刘德华的名字出现在讣告上，两人的关系终于藏不住。据报道，朱父出殡当天，刘德华躲在朱家“伞阵”之中避开追拍的媒体，为岳父送殡。

2009年8月25日丧礼结束后，刘德华与朱丽倩十指紧扣现身吉隆坡国际机场飞回香港，天王以行动公开23年来“不能说的秘密”。香港媒体也很快翻出两人2008年6月23日已在美国拉斯维加斯注册结婚的证据。刘德华在2012年通过官网报喜，宣布生下女儿刘向蕙。

刘德华2009年陪老婆朱丽倩办完父亲的丧礼后，十指紧扣现身机场，证实两人的关系。（互联网）

2019年刘德华接受鲁豫的电视采访，难得谈及妻子。他透露，两人在1997年决定厮守终身后“就很少分开”，朱丽倩也从来没有因为跟天王交往压力太大而提分手。他说：“我活在一个比较好的年代，不用刻意去隐瞒（恋情）也能藏好。”

刘德华说，与妻子不论节奏或思想都很接近，认为“她一定是比我还爱我的人”。（视频35:18）他也坦言，“欠朱丽倩一个婚礼”。

最强心脏：吴尊老婆当8年隐形人

吴尊在2005年12月28日随飞轮海出道时已结婚一年。飞轮海活动的七年时间里，吴尊的老婆林丽吟心甘情愿隐藏自己，让吴尊瞒天过海，以“单身万人迷”圈粉无数。

吴尊和初恋情人林丽吟1996岁就认识，2004年秘密结婚，2013年才公开关系。（互联网）

男团的吸睛力除了高颜值外，还有成员的单身人设，因此飞轮海当红时期，所到之处都吸引女粉丝追星。吴尊在飞轮海活跃的七年里多次称自己单身，也与合作过的女艺人频传出暧昧。

吴尊2006年先后与林依晨和Ella传出绯闻。他与林依晨合作偶像剧《东方朱丽叶》后，传私下约吃饭，吴尊也公开说欣赏林依晨孝顺有内涵。后来与Ella合作偶像剧《花样少男少女》，为宣传新剧上《康熙来了》，不避嫌在节目上示范亲吻，引起假戏真做之说。之后，两人又被拍到私下一起看篮球赛、吴尊多次出现在Ella的车里，让绯闻升温。

2008年拍摄电影《剑蝶》，吴尊说同片的阿Sa蔡卓妍让他找回初恋的感觉。阿Sa后来应吴尊之邀到文莱宣传电影，吴尊亲自接机全程护驾，还安排阿Sa与父亲见面，当时报道说，两人感情稳定到见家长的地步。

吴尊和老婆参与中国综艺节目《婚前21天》拍摄一系列婚纱照，弥补当年没有婚礼只注册结婚的遗憾。（互联网）

吴尊绯闻不断，尽管只是为戏宣传，但可想“不得见光”的正牌妻子林丽吟必须哑忍关于自己丈夫这些流言蜚语的感受。吴尊在2011年曾被《壹周刊》踢爆已在文莱结婚生子，女儿四月大，他当时还死不承认。2013年出书《决定勇敢》，吴尊才公开已与初恋女友林丽吟结婚的事实。

吴尊与林丽吟在1996年认识后交往，2004年12月2日注册结婚，2010年10月10日生下大女儿Neinei，2013年10月11日生下儿子Max。算一算，从吴尊出道到他公开结婚消息，林丽吟为吴尊当了8年的隐形人。

最勇敢：杨千嬅老公无畏谣言娶她

杨千嬅比丁子高大五岁，外传丁子高与她交往之前是情史丰富的“花旦杀手”，两人2009年结婚时，因为两人在年龄、情史、事业成就等方面的差距而不被外界看好。尤其丁子高必须忍受“女尊男卑”的恶言。

然而，杨千嬅一直力挺老公，她说：“我比他早出生五年，我事业上成就好他一点点，这个有什么奇怪呢，他可以从后追上我啊，我对他很有信心，将来他的事业成绩一定比我更厉害呢。”

杨千嬅与丁子高结婚时因为“女尊男卑”的差距不被看好。（互联网）

对于环绕他们的八卦是非、恶性新闻，杨千嬅说两人“从拍拖第一天就已经有心理准备了”。他们的应对心态是“只要不闻不问则可”。不过，饱受外界批评的丁子高曾因不敌各方压力，一度向杨千嬅提出分手。

杨千嬅上中国综艺节目《做家务的男人3》透露，因为两人“刚一起的时候挺大压力，周围的人都有不一样的目光，甚至影响到他的家人”。杨千嬅知道丁子高承受无形压力，唯有放手，让他回返上海。

杨千嬅为爱勇敢，爱她的丁子高更勇敢。两人分开一年后，他选择回到香港向杨千嬅求婚。

杨千嬅说：“两个人没有天生一对的，天生一对是要努力的。他回去上海一年后再回来找我，一年后我们结婚！幸好我们没有放弃，可以走到今天。”

杨千嬅与丁子高结婚13年，育有一子。（互联网）

如今携手走过13年婚姻，育有一子，杨千嬅幸福地说：“作为老婆的我，因为他（丁子高）而骄傲，因为我老公真的付出很多，他会愿意摊下所有的一切，不管是对他不好的压力或者是有一些我自己不好的情绪。他觉得男人作为丈夫、作为父亲就应该把所有责任扛下来，所以我很开心大家会接受他，支持他。”

最抱歉：Ella老公承受舆论压力

Ella陈嘉桦心疼圈外人老公娶了她这个偶像老婆，必须牺牲一切，曾在节目上崩溃流泪。她说：“我觉得我已经对他造成极大的压力了……老公对不起。”

Ella把老公当出气筒所以觉得抱歉（Ella IG）

Ella的丈夫是曾任职台湾巴黎莱雅的马来西亚华人赖斯翔，两人2012年5月5日在台北结婚，2017年产下男婴。她在2018年与华研唱片约满后，与老公共组“劲桦娱乐有限公司”，把自己演艺工作的经纪大权交由老公亲自处理。

不料，却爆出赖斯翔仗“妻”欺人，行为嚣张耍大牌等负面消息。赖斯翔被指不懂装懂、不尊重合作伙伴、以“Ella不需要试镜”拒绝剧组试镜邀约等欠缺妥当且不专业的行为。当时诸多报道指赖斯翔非但没有帮老婆反而拖累她，败坏她的名声，甚至有网民臭骂赖斯翔“吃软饭”。

Ella与赖斯翔结婚十年，有一个儿子“劲宝”。（Ella IG）

Ella在2018年在《鲁豫有约》节目剖白与老公多了一层事业伙伴的关系后，难免有摩擦。她说：“因为他是我最亲密的人，所以我对他发脾气是一种理所当然，因为很多人都会对自己，最亲密的人最不客气。”

她也坦言心疼老公背负舆论压力，认为自己也有份加重老公的压力。她说：“因为我会觉得说自己的一些情绪，造成他（老公）的一些压力，我觉得很抱歉，因为他为我做这些事情，他会牺牲很多，他也要面对很多的舆论的压力，可是他不怕，这是我最感动的地方。”