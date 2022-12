(综合讯)第80届金球奖(Golden Globe Awards)公布入围名单,享誉国际的马来西亚华裔女星杨紫琼,以《妈的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)首度入围音乐或喜剧类影后。

《妈的多重宇宙》被指是双导演Dan Kwan(丹尼尔关)和Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)献给杨紫琼的“情书”,借着多元宇宙的桥段,在片中致敬了她以往多部经典警匪片和武侠片,故事除了脑洞大开,兼具黑色幽默之外,还意外地感人。