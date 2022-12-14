AAA颁奖礼 朴敏英争议后首现身 金宣虎横扫4奖最威

（名古屋讯）韩国第7届亚洲明星盛典（Asia Artist Award，简称AAA）因冠病19疫情停办3年，恢复实体颁奖典礼，13日晚在日本的名古屋市综合体育馆揭晓。Super Juinor队长利特（Leeteuk）二度搭档人气女团IVE成员张员瑛（Jang Won-young）担任典礼主持人。利特听到队友始源（Si-won）的得奖感言时，忍不住调侃“这不是国会议员演说”，笑翻全场。

始源今年接连推出《冻死的恋爱》《酒鬼都市女人们2》2部戏剧作品，获颁新潮流奖，不过他已经出道17年，似乎不太适合奖项名称。他上台时直说：“新潮流这个奖有点微妙，台下的俞利也在笑，不知道我可不可以领这个奖。”又说：“2022年是很长的一年，是在绝望中找到希望的一年，希望大家2023年都能找到希望。”

利特接着开玩笑：“这是颁奖典礼的场合，不是国会议员演说或联合国儿童基金会，其他团体都会谢队友。”始源回他：“我内心深处一直有利特，谢谢我们亲爱的队友。”两人还同时说出团体的招牌打招呼语：“我们是SJ”，让人见识到他们出道17年的默契。

2PM成员李俊昊（Lee Jun-ho）以去年大受欢迎的电视剧《衣袖红镶边》得到肯定，获颁年度演员大奖等2奖。

朴敏英（Park Min-young）获得最佳艺人等2奖，她前阵子接连因涉嫌诈欺富豪前男友、经纪公司“Hook娱乐”被扣押搜查，搞得乌烟瘴气，这回意有所指地说：“这年对我来说不容易，往后也会更认真，向大家保证不会让大家失望。”

金宣虎（Kim Seon-ho）去年演完《海岸村恰恰恰》后，因私生活争议，一度暂停演艺工作，后来获得平反。他横扫4奖，包括人气男演员奖、亚洲名人奖等，是全场大赢家之一。

人气歌手奖由防弹少年团（BTS）获得，这一天恰巧是成员JIN的入伍日，BTS全员送他当兵而缺席。

人气女演员则由《社内相亲》的金世正夺得，林英雄与BLACKPINK分别获得人气男女歌手。

歌手方面，刚出道的New Jeans夺年度表演奖，演歌王子林英雄擒年度舞台奖，出道刚满1年的IVE获得年度歌曲奖，男团Stray Kids得到年度专辑奖，SEVENTEEN拿下年度歌手奖。