秦岚被爆恋上好姐妹杨幂旧爱魏大勋

（北京讯）43岁的黄晓明前女友秦岚，惊爆恋上年轻10岁的杨幂绯闻旧爱魏大勋。秦岚曾明言不接受小鲜肉，不过与魏大勋朝夕相对拍剧4个月后，据说被打动芳心，更相约海南岛谈情。

秦岚去年拍摄电视剧《关于唐医生的一切》担正女一，被批美肌滤镜效果太明显，而且与人气小生魏大勋谈情欠CP感，谁料输了口碑却赢了爱情。

日前有中媒爆料，称有两人交往的铁证视频未曝光：“W姓男星与Q姓女星正热恋中，姐弟恋同是东北人，男方是综艺咖，也是姐弟恋专业户，历届女友分别有M姓女演员及Y姓姐姐女友。”

片场 “投怀送抱戏”洋溢甜蜜气息

网民根据线索，推测男主角疑似曾与顶流女星杨幂及马苏传绯闻的魏大勋，而新任“姐姐女友”则是秦岚。《关于唐医生的一切》去年8月底拍毕，相信“岚勋恋”已发展超过1年。

网民认为这段姐弟恋早就有迹可寻，剧中他们有段经历千辛万苦的爱情，拍摄时有工作人员爆料，指其中一幕机场相拥戏，在场所有人都感受到浓烈的甜蜜气息：“剧情是男方应主动把心爱的人拉入怀中，但魏大勋总是故意搞怪逗秦岚开心，甚至都嘴索吻，导致频频NG，拍了很多次，秦岚不但不生气，还特别开心地与魏大勋打情骂俏，彷彿是热恋的情侣。两人一对视，秦岚就笑到弯腰，最后撒娇主动伸手抱住魏大勋，才顺利拍完。”

秦岚受访时曾提到这段“投怀送抱”的情节，直言魏大勋令她笑不停：“他特别幽默，拍戏的每天也笑不拢嘴，我长的皱纹都是因为他。”她指两人是东北同乡，所以分外有共鸣，有些笑点工作人员不觉得好笑，她听到后却一秒笑出来。

秦岚杨幂马苏三闺蜜恋上同一男

秦岚过去曾明言不接受姐弟恋题材：“没有观众会喜欢看40多岁的女人和小鲜肉谈恋爱。”不过与魏大勋合作后，她却完全改观：“每天在片场都感到很幸福。”更一改口风指女性应拥有更多选择恋爱的自由。

网民指魏大勋明显对“姐姐”情有独锺，因为他初出道时曾被传介入较他年长8岁的马苏，与“乒乓球王子”孔令辉的11年恋情，更一度传出已秘密领证结婚。直至男方与年长3岁的杨幂盛传热恋，这段绯闻才无疾而终。

巧合的是，秦岚、杨幂及马苏都是“泰迪姐妹团”姐妹淘成员，现在三女先后传出恋上同一对象，有网民即称魏大勋是“姐妹团杀手”。