爱奇艺国际站公布2022年本地十大热播华语剧

爱奇艺国际站公布2022年新加坡十大热播华语剧排行榜，中国小生任嘉伦凭《一生一世》《请君》霸榜，新晋花旦白鹿、李沁各有两部剧入十大。

爱奇艺国际站星期三（12月14日）下午举行线上记者会，除了分享亚洲串流平台消费者付费意愿的调研结果，也公布2022年爱奇艺新加坡、全球十大热播华语剧集两个排行榜。值得一提的是，由王鹤棣、虞书欣挂帅的古装爱情仙侠剧《苍兰诀》2022年风头一时无两，荣登本地及全球十大排行榜榜首。

中国小生任嘉伦凭2021年都市情感剧《 一生一世》、仙侠奇幻爱情剧《请君》（图） 于本地十大排行榜上占两席。（互联网）

根据本地榜单，小生任嘉伦凭都市情感剧《一生一世》、仙侠奇幻爱情剧《请君》霸榜；新晋花旦方面，白鹿有《一生一世》、都市爱情剧《半是蜜糖半是伤》，李沁的《请君》、现代军旅剧《爱上特种兵》也晋级十大。

白鹿上榜的剧集《一生一世》《半是蜜糖半是伤》 均是前一两年的作品。（互联网）

位居第一二名的，分别是爱奇艺站内内容热度值破万的《苍兰诀》《延禧攻略》；十大当中，《延禧攻略》《一生一世》《赖猫的狮子倒影》《半是蜜糖半是伤》《爱上特种兵》《如意芳霏》共六部剧不是今年上线的新作品。

虽然上榜的剧集剧种不同，不过几乎每一部作品带甜宠元素，像是霸道总裁、撒糖或甜虐情节不可少，足见爱奇艺国际站本地用户对甜宠剧的偏爱。

李沁在本地十大中有两部作品《请君》《 爱上特种兵》（图）上榜。（互联网）

相比之下，在全球的榜单中，仅有青春校园剧《暗格里的秘密》、都市爱情剧《贺先生的恋恋不忘》《半是蜜糖半是伤》为2021年或2020年上线的剧集。

新生代艺人罗正约一个月前成为爱奇艺国际站VIP会员大使，在全球十大排行榜中成绩亮眼，凭甜宠剧《终于轮到我恋爱了》、偶像剧《眼里余光都是你》成为有最多作品入十大的男演员。

调研：82.5%本地观众透过付费串流媒体服务收看剧集或电影

爱奇艺国际站在线上记者会上分享一项针对亚洲串流平台消费者付费 意愿的调研结果。（图／爱奇艺国际站提供）

爱奇艺国际站在线上记者会上分享一项针对亚洲串流平台消费者的付费意愿调研结果，这项调研对象来自六个亚洲国家和地区的1400名受访者。

调研结果显示，亚洲串流观众在娱乐内容付费意愿、娱乐节目语言多样性方面需求大幅提升，82.5%的新加坡观众透过付费串流媒体服务收看剧集或电影，其中过半数的用户（52.12%）付费订阅两个或以上不同平台的串流媒体服务；而多个串流平台中，爱奇艺获选本地观众观看华语剧的首选平台。

调研对象普遍认为，“内容多样性”“价格合宜性”“内容独家”是他们选择串流媒体服务的三个首要考量，当中40％本地受访者反映希望有更多语言内容的选择，这也是他们选订串流平台服务的重要考量。

此外，根据调研结果，除了本地电视剧和韩剧以外，观众对其他亚洲娱乐内容的兴趣大幅提升。在新加坡，华语剧超越韩剧成为最受欢迎的亚洲影视内容。当中有71%受访者曾在过去两年透过串流平台收看华语剧，67.5%认为华语戏剧是日常不可或缺的娱乐选项。而在亚洲内容品类中，约半数新加坡人反映特别喜爱华语古装剧（50.50%）以及甜宠剧（46%）。

2022年爱奇艺（新加坡）十大热播华语剧集

1 《苍兰诀》王鹤棣、虞书欣

2 《延禧攻略》*吴谨言、秦岚

3 《一生一世》*任嘉伦、白鹿

4 《请君》任嘉伦、李沁

5 《终于轮到我恋爱了》罗正、林昕宜

6 《赖猫的狮子倒影》*朱亚文、杨子姗

7 《半是蜜糖半是伤》*罗云熙、白鹿

8 《祝卿好》郑业成、袁冰妍

9 《爱上特种兵》*黄景瑜、李沁

10 《如意芳霏》*张哲瀚、鞠婧祎

*2022年前上线

2022年爱奇艺（全球）十大热播华语剧集

1 《苍兰诀》王鹤棣、虞书欣

2 《星汉灿烂》吴磊、赵露思

3 《终于轮到我恋爱了》罗正、林昕宜

4 《暗格里的秘密》*陈哲远、徐梦洁

5 《祝卿好》郑业成、袁冰妍

6 《请君》任嘉伦、李沁

7 《贺先生的恋恋不忘》魏哲鸣、胡意旋

8 《眼里余光都是你》罗正、王鹤润

9 《卿卿日常》白敬亭、田曦薇

10 《半是蜜糖半是伤》*罗云熙、白鹿

*2022年前上线