世界杯提早卷铺盖回家 Neymar被爆拜师郎朗学钢琴

（北京讯）本届世界杯足球赛，大热门巴西在八强止步，主将内马尔（Neymar）也收拾包袱，失意退场。不过，一则跟他有关却无关足球的视频，冲上了中国热搜。

有关新闻以“郎朗是Neymar的钢琴老师”为标题，相关的视频据了解是在一场活动所拍摄，郎朗和Neymar合照后，突然问他钢琴练得如何，后者一听笑容逐渐消失，并回答：“现在练得不怎么样，因为最近换了个城市，钢琴在原来的家里。”

视频中Neymar躲闪老师的表情让人忍俊不禁。网民笑说，很像自己小学时没做功课面对老师时的样子。

网民纷纷留言：“老师我钢琴忘带了……郎朗：没带就是没弹”“全球顶级球星和他的全球顶级钢琴老师”。还有人调侃Neymar的歌唱功力：“难以置信，钢琴老师是郎朗，好朋友是Justin Bieber，自己唱成那样。”

随后郎朗在微博发文向Neymar喊话：“见过，球技超棒！请问，下次见面能四手连弹吗？”接着晒出昔日合照。

有人说，知道Neymar是足球巨星的人很多，但知道Neymar会弹钢琴的人少之又少，知道他的钢琴弹得怎么样的，恐怕是屈指可数。

其实两人都是各自领域中的佼佼者，也都得奖无数——郎朗是国际公认的钢琴大师，Neymar则是巴西队的领军人物、世界顶级球星。