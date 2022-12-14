新马港拥九房产 朱咪咪三招省钱

小学未毕业，新马港拥有八九个房产，笑星朱咪咪供出三招省钱大法！

疫情松绑之后，朱咪咪工作陆续有来，她在马来西亚接了几个代言、飞香港拍新春综艺节目、接下来也将参演电影，工作排到明年4月。

或许省钱有方，咪咪姐在新马港拥有八九个房产，但她星期二（12月13日）接受《新明日报》访问，直言房产是很多年前买下来的，房价很便宜！她感叹：“我没偏财运、从来没中过大彩、多多，真的是一分钱一分钱储蓄下来的。”

“我不买名牌、不买首饰、不爱出门，这些年来忙于工作，也少有机会花费，所以就买房产。”

称本地拥一间组屋

当年的她没所谓“投资”概念，只觉得“有瓦遮头”最稳妥。这些年下来，她在香港拥有四个房产，马国也有，但都是早年买下来的，市价低，咪咪姐说，她在本地只有一间组屋，目前居住的洋房属于爱儿名下。

她向新明透露，第一个房产在香港尖沙咀，才400多平方英尺，屋价只有21万港币（逾3万6000新元），前面是九龙仓货柜码头，没想到多年以后成了海港城。

不随便挥霍

咪咪姐忆述，从小家境不算富裕，父亲是理发师，当年剪一个头赚三毛钱，一人养九个孩子，家庭负担之重可想而知。罕有提起自己成长经历的咪咪姐说，小时候在怡保念书，“真的不是读书的料，上课时总在神游，到了四年级都念不了26个英文字母，小六才来学‘one’指的是1、‘two’说的是2，想想我这样的学生，怎么毕得了业？”

咪咪姐很早踏入社会，看惯世态炎凉，深切体会赚钱不易，后来即使真赚到钱，也绝不随便挥霍。

“其实，一个人在社会上混得好不好，未必与学历有关，就看你有没有碰上好机遇，把握不了好时机也没用。”

虽非念书材料，咪咪姐深信天生我才必有用，没学过乐理的她就是具备音乐细胞，音准很好。

一天花不到10元

咪咪姐说日常生活中也能省钱，“说起来你会惊讶，我现在一天花不到10块钱”。

上巴刹叫一碗米粉面，几块钱，儿子晚上不吃饭，她就买蔬菜和饺子，回家煮一餐，10新元有得找。

她说：“省钱第一招，日常花费很少。”

“第二招，像拍无线综艺节目，常拿到商家固本，就去换名牌鞋子啦衣服啦，不必花钱买。”

“第三招，出门身上穿的名牌T恤，很多也是大儿子的，他穿过几次，衣服还半新，后来他没什么穿，我就拿过来穿咯，不要浪费。”

咪咪姐也会捐出衣服做慈善。

感恩仍有很多工作邀约

咪咪姐人在香港，原来正忙于拍无线综艺节目《新春开运王》，她是几个主持之一，同台的有香港命理师麦玲玲等，置身娱乐圈数十年，咪咪姐相信“开运”吗？

“我不算命、不看风水、也不占卦。”

坚信人定胜天？“不是，我只是不想知道那么多，不要给自己带来压力。”从小父亲就教会她，孩子坠地哭三声、好坏命生成。

咪咪姐感恩自己到了这个年纪，仍有很多工作上门，单是云顶表演就能年头与年底都飞一趟，还图什么，她很满足。

受访时咪咪姐申诉胃部不舒服，记者问候她，请她保重，她感叹：“最近心情不好，三个月走了两个姐姐，唉，不过见到我姐在病榻上整个人只剩下一副‘驱壳’，走了，也是解脱吧……”