林秋离“一生只爱一个人” 看林俊杰黄莺莺歌曲中的爱情

（台北讯）12日，音乐人林秋离因病去世，林俊杰、阿杜和金莎等和他合作过的歌手纷纷发声悼念恩师。

除了曾经担任海蝶音乐的董事长，林秋离还曾为刘德华、张惠妹、林俊杰、张清芳、阿杜等众多歌手写下代表作的歌词。

《谢谢你的爱》《哭砂》《剪爱》《听海》《江南》《天黑》《找一个字代替》……这些占据了歌迷记忆的经典歌都出自他手。

才子离去让人扼腕，而他留下的不止这些作品，还有这些歌背后的美丽爱情故事。

这几年，林秋离因为患上肝病，熊美玲一直在照顾丈夫，经常围绕着病房转。可是当林秋离患病的新闻引来外界唏嘘时，他却用顽皮的口吻说着自己的病情，不掩饰有多严重，又口气平和地开梳理着自己的人生：

“弄了个唱片公司，侥幸成了，结果肝坏了！后悔倒是不后悔，只是各种附带的并发症很烦，也连累了全家人。右一个肝硬化左一个肝癌，我还没来得及消化这些‘噩耗’，我的医生倒是比我有信心。他说：‘你的指数很漂亮！没有转移，治疗效果也很不错，就等一颗肝拿来换掉，应该可以的。’我听着，‘咋感觉像汽车换一套变速器！好吧，那我该做什么？’医生：‘就多休息，吃吃喝喝，然后每个礼拜来看看我。’嗯嗯，然后，从此，于是，长庚医院就多了一个白长发的老头，没事到处钻来钻去……”

“创作很有趣，这种事一旦做下去就欲罢不能。我40岁的时候突然觉得，老是写别人歌手的歌不过瘾，所以我加入了海蝶音乐。我拿阿杜来试水温，然后一鼓作气全投到林俊杰身上，结果还不错。我玩了十年就退役，因为我发现我太久没有陪儿子们了。我再次收心，回家问老婆：‘我想回家了，好吗？’原来转眼之间，儿子们都长大了。拖着疲惫的心与被酒水浸蚀了大半的身体，我回到老婆永远撑着的家与怀抱之中，我玩够了也玩腻了。”

被酒精应酬透支了身体

用创作捧红了阿杜和林俊杰，但唱片公司高层常年面对的觥筹交错却透支了他的身体。

不同于很多才子的浪漫都源于错失美好后的唏嘘，林秋离的知足是他累了还有家庭可以回归，病了有妻子和儿子贴心照顾。

他写下的那些浪漫，从来不是在情场浪荡后的心得，基本上都是与熊美玲的爱情故事。默默照顾着他的熊美玲不仅是他的妻子，也是曾经一同在音乐圈里大展拳脚的绝佳搭档。

在林秋离扬名之前，熊美玲就已经是音乐圈有名的作曲人。为了追求佳人，林秋离多年如一日的坚持，才叩开了对方的心门。

林秋离原本不是音乐圈的人，他是高雄的阔少。在孩童时代，他母亲每逢去台北，都要吃一顿需要350元台币（15新元）的豪华早餐。

在上世纪70年代中期，这个价格是许多人想都不敢想的事，但这是他的日常。可他还没有接过父亲的衣钵，就经历了家道中落。他当过服务员、推销员，换过一份份工作，勉强保障了生活。

家世衰败虽然是道坎，但曾经富足的家庭还是让林秋离骨子里渴望成为一个作家。他白天忙着打工，夜晚抽空去民谣餐厅写东西。

林秋离（右）和熊美玲早年合影。（互联网）

落魄贵公子找到他的安全感

在那里，他认识了梁弘志和陈小霞这帮音乐人，有了自己的社交圈。他的文笔也有了用武之地，逐渐开始为张清芳等红歌手创作。更重要的是，他认识了擅长写曲的熊美玲。

林秋离是落魄贵公子，熊美玲则算得上是书香门第的千金，父母都是医学博士。熊美玲外表乖顺，内心却敏感丰富。在林秋离眼里，她是燃烧自己的生命在写歌的女人。

他们相识时，这个敏感的女人刚刚失恋，相爱六年的初恋对象提出分手，她的情绪跌到谷底，体重一度跌得只剩不到40公斤。

林秋离出现时，她只觉得聊得来，却并没有想过会携手一生。但对于这个长相温婉的女孩，林秋离却动了心。他送熊美玲回家，会在对方的小阁楼彻夜畅谈，用尽浑身解数逗对方开心，只希望对方走出内心的失落。

最初，已经习惯了穷小子身份的林秋离，认为自己配不上熊美玲。他眼里的她是象牙塔里的女人，不晓得外界是什么，美好而纯粹。

有一晚他们通宵长谈，林秋离只是浅睡了一回，但感觉到有一种被收留的幸福。父亲的生意落败后，习惯了四处漂泊的他找到了一丝安全感。但这个感觉并不长久，熊美玲还是按照原计划前往了美国。

妙的是，有些人在身边未必能够无话不说，但隔江隔海反而更好表达。林秋离一封信接着一封信的写给熊美玲，并不是单纯表白，而是希望两人可以在音乐上一起携手，成为搭档。

林秋离（后）生病后，熊美玲的生活就绕着医院转。（互联网）

创业失败靠《哭砂》走出窘境

在失恋后万念俱灰的熊美玲也因为林秋离的合作有了心动，不到半年后，她回来了。这一次，熊美玲主动说：“我不走了，我们写歌吧。”

事实证明，林秋离的词配上熊美玲的曲，所向披靡。从张清芳的《我还年轻》到林慧萍的《无情弦》，都是爆款。他们的作品里经常都能读出他们的经历和故事。林秋离更曾告诉媒体，他的初恋就是熊美玲，一生也只爱过这一个人，每次写的情歌都是写给她的情书。

林秋离的这番痴心也逐渐捂热了熊美玲曾经失落的心，在给刘德华写的《谢谢你的爱》中，林秋离写下过这样的歌词：“当我避开你的柔情后 / 泪开始坠落 / 是不敢不想不应该 / 再谢谢你的爱 / 我不得不存在 / 像一颗尘埃”。

这被认为暗喻了他们走到一起的过程，帮着熊美玲走出此前的阴霾，也让他们成为了夫妻档。

如今外界总说张宇和十一郎是乐坛神雕侠侣，但林秋离和熊美玲算是他们的前辈。

给黄莺莺写的《哭砂》不仅让熊美玲摘下金曲奖的最佳作曲人奖，这首歌发行32年至今，依然陆续被轮流翻唱，包括高胜美、蔡琴、叶倩文、张惠妹、林志炫、张杰等人。

当年林秋离一度创业，但却迅速以失败告终，这让熊美玲一度很埋怨。为了让妻子心情平复，他为她的创作写出了《哭砂》，就是这首歌让她们很快就走出了窘境。

阿杜试验成功换林俊杰红

林秋离曾说，他只要听到熊美玲写的曲，脑子里就瞬间会有画面，立即就能写出歌词，他们注定只要合作就所向无敌。

和熊美玲的爱情里，林秋离在马桶上、在地板上、在餐桌上写下了数百首作品，那几年的当红歌手如果没有拿到他们的作品就发片，是不算完整的。

身在名利场，林秋离后来拿着歌曲版权收入将日子过得越来越好，熊美玲也开始陆续怀上了两个儿子。夫妻俩一起搬到郊区过上了半隐居的生活，两个孩子小时候并不知道父母的工作，总在乡野间玩耍。

在那些日子里，熊美玲要带孩子、做家务，她和林秋离只有一个小小的工作间，一边听着孩子的哭声，一边写出诸多好歌。熊美玲享受着生活的质朴，林秋离则再次萌发野心，他不想给别人的歌手写歌，于是加盟海蝶音乐，拿当时才签下的新人阿杜试手。

这一年，42岁的林秋离将阿杜从一个工人变成了“苦情歌王”，那句“我闭上眼睛就是天黑”响彻了大街小巷。

第二次执掌一个公司的他，终于让公司走上成功轨道。他让阿杜带着公司刚签约的小男孩四处跑演出，并给这个男孩写下了《江南》，后来那个男孩成了红遍亚洲的林俊杰。

此时的熊美玲把重心给到了家庭，她安心抚育着孩子，而林秋离则和林俊杰成了亦师亦友的搭档，他帮林俊杰填词，《曹操》《西界》都是他们一起写下。

林俊杰（左）和阿杜都视林秋离为恩师。（互联网）

病后的文字变调皮

2011年，林俊杰与海蝶约满转会华纳唱片，一度被曝与林秋离关系僵化，甚至《江南》的演唱权也被收回，但是两人迅速透过社交平台予以回应，力证只是公司之间的行为，交情并无变化。

2015年，林秋离因为身体原因开始回归家庭，林俊杰当时的新专辑继续向他邀歌。林秋离被医生叮嘱身体状况不容乐观，必须住院。看惯了各种来来去去的病者，对于生活他有了新的审视，他在病床上听着林俊杰哼的旋律，迅速地写下了《不为谁而作的歌》。

这首歌是林秋离对自己前半生的回眸感触。在写这首歌的时候，潇洒不羁半生的林秋离看着悉心照顾她的熊美玲，还有两个儿子义无反顾地要照顾他，他终于看懂自己的放不下。他还没有当爷爷，还想继续多写歌，但他的人生已经很富足，妻子的贴心照顾让他自认有此生还不清的感情债。

所以，他病后写下的文字总有一些调皮，总能够积极地面对病魔，哪怕是被告知患癌后，他也会躺在病床上唱《曹操》。

和妻子散步的时候，开始和妻子探讨儿子为什么一直单身，他会心急他们的感情问题，但看到儿子们的忙碌，又放下了念头。

他是音乐上的奇才，也是平常的父亲；林秋离的人生中，传奇和平实相互交织。

当他辞世的噩耗传来，很多人都第一时间想起了他给刘德华、张惠妹、林俊杰、阿杜写过的悲欢离合。虽然林秋离已经离开，但是他在歌里写给熊美玲的那些情书，却依然还在传唱。