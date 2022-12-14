娱乐吃瓜：豪门深似海 有人倒赔还债 有人为自由放弃儿女

有网民日前在澳门豪华酒店巧遇赌王四太梁安琪及媳妇奚梦瑶。四太有望让儿媳妇掌管家族事业的传闻不胫而走，令不少人感叹奚梦瑶母凭子贵，嫁入豪门身价翻倍。

然而一入豪门深似海，娱乐圈中有些女星在嫁入豪门后，迎来的却不是幸福快乐的结局。

成为家暴事件主人公——王静莹

王静莹曾与林青霞（下图中）和王祖贤（下图右）并称台湾“三美”。（互联网）

外型亮丽、气质脱俗的台湾女星王静莹，19岁出道后被誉为“漂亮宝贝”。王静莹后来跨足拍戏，更一度在香港电影圈发展，参与《铁猴子》《东方不败2风云再起》《黄飞鸿》系列电影等演出，多方面发展。

2004年，王静莹怀有身孕风光嫁给南港轮胎小开陈威陶。陈威陶婚前花边传闻不断，虽然身边友人曾出言提醒，王仍不顾一切交往。结婚不满9个月便传出家暴事件。2005年7月，她声泪俱下带伤召开记者会，表示已被丈夫打过7次，生产前一天还被打，连先生的妹妹都因保护她而被打断牙齿。她强调，站出来不是要道歉或任何赔偿，只希望能有一个安全的环境保护小孩。陈威陶后来开记者会反击，两人说法南辕北辙，使得这场家暴案陷入罗生门。

王静莹与陈威陶结婚后惊传家暴。（互联网）

在陈威陶的柔情攻势下，加上顾及儿子，王静莹选择恢复“夫妻般正常的生活”。老婆选择原谅，陈威陶的绯闻却不曾停止。2008年，王静莹二度提出离婚，双方为了争夺儿子的抚养权对簿公堂，昔日夫妻越闹越僵。2010年，王静莹如愿离婚，儿子虽由双方共同监护，但主要由男方抚养。

离婚后，陈威陶再娶小20岁的妻子，与前妻的关系也趋缓，还透露王静莹曾到他家看过新生宝宝。王静莹则没有再婚。

王静莹近年转往厨艺界发展，还考到了烘焙证书。（取自艺人脸书）

此豪门非彼豪门——刘涛

刘涛在《琅琊榜》中饰演霓凰郡主。（互联网）

代表作有《琅琊榜》《天龙八部》《白蛇传》《还珠格格3之天上人间》等作品的中国女星刘涛，却有另一个版本的豪门故事。

2007年，刘涛在酒店电梯中偶遇当时“京城四少”中的王珂。两人一见钟情，20天后，王珂便成功掳获刘涛芳心。他们随后举行了一场奢华婚礼，刘涛毅然宣布婚后会立即息影，专心在家相夫育子。刘涛过了近2年的豪门生活，婚后不久产下一个女儿。

刘涛2007年与王珂结婚。（互联网）

好景不长，王珂的公司遭遇金融危机面临破产，还欠下了数亿的债务。王珂极度颓丧抑郁之际，刘涛已怀上第二胎。刘涛刚产下第二胎时，王珂因严重药物戒断症状而在她病房突然昏迷，几乎丧失生命，还好因身处医院被抢救得活。刘涛产后开着车和王珂四处旅游散心，在妻子的陪伴下王珂终于醒悟：“老婆，我好了，我们回家吧！”之后，刘涛宣布复出影视圈成为“拼命三娘”，疯狂接戏以承担家庭所需及帮助丈夫重整旗鼓。

2018年，夫妻俩一起上综艺节目《亲爱的客栈》，不少观众好奇“国民贤妻”与老公的相处方式。近年来，这对挺过磨难的夫妻档却屡传婚变。今年5月，王珂被发现微博取消关注刘涛，还清空内容，刘涛后来发长文粉碎婚变传言。

夫妻俩2018年一起上节目《亲爱的客栈》。（互联网）

用儿女换自由——高贤廷

高贤贞在事业巅峰之际宣布结婚。（互联网）

以“韩国小姐”亚军之姿踏入演艺圈的高贤廷（Go Hyun-jung），1995年在当红之时急流勇退，宣布与嫁给“三星集团”会长李健熙外甥、韩国新世界百货公司副总裁郑永振（Chung Yong-jin）。

有传高贤廷的前夫郑永振对她一见钟情，随后对她展开猛烈的追求。后来两人被拍到同框照，当年24岁的高贤廷干脆地承认了恋情，并做出了一个让所有人都措手不及的决定——息影结婚。婚后，高贤廷陆续为郑家生下了一儿一女。

高贤廷与前夫郑永振。（互联网）

三星集团是韩国知名财阀，一举一动自然备受关注。媒体捕捉嫁入豪门女星的身影，但这些照片中的高贤廷面容憔悴，神情充满倦意。高贤贞的豪门生活再次成为人们热议的话题。2003年11月，两人宣布离婚。高贤廷获得15亿韩元（约150万新元）赡养费，同时也放弃了两个孩子抚养权与探视权。这段婚姻仅延续了8年6个月。

高贤廷的豪门生活备受媒体关注，婚后鲜少露面的她曾被拍到不修边幅的憔悴照，当时引起热议。（互联网）

高贤廷2005年回归演艺圈，甚至在综艺节目《膝盖道士》上坦诚地聊起过去失败的婚姻。她说：“以前我脑袋不怎么好，无论什么事都努力去做，现在好像长点脑子了，不会盲目地去努力，明明有些事情是做不来的，还硬要去努力，现在懂得了适当地放弃，反而有了不少勇气。”

谈及婚姻让她失去的，“当时不明白，爱情这种东西，不是总会出现的，能让我什么都不想，愿意结婚、生子这种程度的爱情以后想再拥有，或许很困难了……这个算失去的吧……”高贤廷还表示，如果再回到24岁，只考虑郑永振一人的话，她依旧会选择和她结婚。

离开豪门后，高贤廷的事业再次迎来春天。2009年，她凭借电视剧《善德女王》获得MBC演技大赏，她在获奖时努力忍住泪水，展现出笑容说：“孩子们要是也能看到就好了，再说下去，恐怕真的要哭了……”

高贤廷的女儿及儿子。（互联网）

高贤廷的女儿郑海寅在2017年时曾在社交媒体上开设账户，并开放网民提问。当时不少人提问了关于高贤廷的问题，如“你还记得你的亲生母亲吗？”，郑海寅说她现在已经记不太清了。另外还有人问：“你还会再见到你的亲生母亲吗？”，郑海寅回：“我不太清楚，但是能不能见到有什么关系呢？”